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Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления - РИА Новости, 23.01.2025
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17:34 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/kozlov-1995187341.html
Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления
Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления - РИА Новости, 23.01.2025
Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления
Предварительно, нужно будет восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, для этого потребуется порядка 840 тысяч кубов песка, что вчетверо больше, чем вывезли на РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:34:00+03:00
2025-01-23T17:34:00+03:00
россия
александр козлов (глава минприроды)
тамань (станица)
краснодарский край
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предварительно, нужно будет восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, для этого потребуется порядка 840 тысяч кубов песка, что вчетверо больше, чем вывезли на сегодняшний день, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Окончательные цифры площади восстановления можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута, и он будет убран с побережья. Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно - это 280 гектаров. Объем чистого нового песка - порядка 840 тысяч кубов. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли. Это позволит сделать пляж лучше, чем он был до аварии", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html
россия
тамань (станица)
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россия, александр козлов (глава минприроды), тамань (станица), краснодарский край, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия
Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Тамань (станица), Краснодарский край, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия
Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления

Минприроды: около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предварительно, нужно будет восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, для этого потребуется порядка 840 тысяч кубов песка, что вчетверо больше, чем вывезли на сегодняшний день, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
«
"Окончательные цифры площади восстановления можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута, и он будет убран с побережья. Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно - это 280 гектаров. Объем чистого нового песка - порядка 840 тысяч кубов. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли. Это позволит сделать пляж лучше, чем он был до аварии", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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РоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Тамань (станица)Краснодарский крайВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Происшествия
 
 
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