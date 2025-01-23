https://ria.ru/20250123/kozlov-1995187341.html

Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления

Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления - РИА Новости, 23.01.2025

Около 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления

Предварительно, нужно будет восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, для этого потребуется порядка 840 тысяч кубов песка, что вчетверо больше, чем вывезли на РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:34:00+03:00

2025-01-23T17:34:00+03:00

2025-01-23T17:34:00+03:00

россия

александр козлов (глава минприроды)

тамань (станица)

краснодарский край

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Предварительно, нужно будет восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, для этого потребуется порядка 840 тысяч кубов песка, что вчетверо больше, чем вывезли на сегодняшний день, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Окончательные цифры площади восстановления можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута, и он будет убран с побережья. Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно - это 280 гектаров. Объем чистого нового песка - порядка 840 тысяч кубов. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли. Это позволит сделать пляж лучше, чем он был до аварии", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html

россия

тамань (станица)

краснодарский край

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Варвара Скокшина

россия, александр козлов (глава минприроды), тамань (станица), краснодарский край, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия