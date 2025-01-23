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Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль - РИА Новости, 23.01.2025
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06:50 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/knaysl-1995066856.html
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль - РИА Новости, 23.01.2025
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль
Дональд Трамп является тем президентом США, с которым РФ может устанавливать более тесные отношения, к тому же Трампу нужны результаты в ближайшее время до... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:50:00+03:00
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карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дональд Трамп является тем президентом США, с которым РФ может устанавливать более тесные отношения, к тому же Трампу нужны результаты в ближайшее время до выборов в конгресс, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "У меня никогда не было возможности познакомиться с мистером Трампом, но я знакома с его биографией. Он один из немногих, кто был в Советском Союзе, до того, как он приступил к своей политической деятельности, в 1980-х годах, у него есть понимание России. И я думаю, что он - тот, с кем можно установить более тесные отношения", - заявила Кнайсль агентству. "Трамп, как и любой президент США, будет испытывать нехватку времени, потому что через два года у него выборы в конгресс и ему уже нужны результаты в первые 100-200 дней. А российское руководство не испытывает большого дефицита времени, потому что выборы состоятся только через пять лет, и Трамп должен успеть что-то сделать. Я думаю, это динамика, которую следует использовать", - предположила экс-глава МИД Австрии. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995060355.html
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россия, сша, австрия, дональд трамп, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
Россия, США, Австрия, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль

Кнайсль: Россия и США могут установить более тесные отношения при Трампе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дональд Трамп является тем президентом США, с которым РФ может устанавливать более тесные отношения, к тому же Трампу нужны результаты в ближайшее время до выборов в конгресс, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"У меня никогда не было возможности познакомиться с мистером Трампом, но я знакома с его биографией. Он один из немногих, кто был в Советском Союзе, до того, как он приступил к своей политической деятельности, в 1980-х годах, у него есть понимание России. И я думаю, что он - тот, с кем можно установить более тесные отношения", - заявила Кнайсль агентству.
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"Трамп, как и любой президент США, будет испытывать нехватку времени, потому что через два года у него выборы в конгресс и ему уже нужны результаты в первые 100-200 дней. А российское руководство не испытывает большого дефицита времени, потому что выборы состоятся только через пять лет, и Трамп должен успеть что-то сделать. Я думаю, это динамика, которую следует использовать", - предположила экс-глава МИД Австрии.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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РоссияСШААвстрияДональд ТрампКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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