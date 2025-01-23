https://ria.ru/20250123/knaysl-1995066856.html
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль - РИА Новости, 23.01.2025
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль
Дональд Трамп является тем президентом США, с которым РФ может устанавливать более тесные отношения, к тому же Трампу нужны результаты в ближайшее время до... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:50:00+03:00
2025-01-23T06:50:00+03:00
2025-01-23T06:50:00+03:00
россия
сша
австрия
дональд трамп
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Дональд Трамп является тем президентом США, с которым РФ может устанавливать более тесные отношения, к тому же Трампу нужны результаты в ближайшее время до выборов в конгресс, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "У меня никогда не было возможности познакомиться с мистером Трампом, но я знакома с его биографией. Он один из немногих, кто был в Советском Союзе, до того, как он приступил к своей политической деятельности, в 1980-х годах, у него есть понимание России. И я думаю, что он - тот, с кем можно установить более тесные отношения", - заявила Кнайсль агентству. "Трамп, как и любой президент США, будет испытывать нехватку времени, потому что через два года у него выборы в конгресс и ему уже нужны результаты в первые 100-200 дней. А российское руководство не испытывает большого дефицита времени, потому что выборы состоятся только через пять лет, и Трамп должен успеть что-то сделать. Я думаю, это динамика, которую следует использовать", - предположила экс-глава МИД Австрии. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995060355.html
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html
россия
сша
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14e61ca1be7d7c398a5e719fe0f030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, австрия, дональд трамп, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
Россия, США, Австрия, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Россия и США могут установить более тесные отношения, заявила Кнайсль
Кнайсль: Россия и США могут установить более тесные отношения при Трампе