https://ria.ru/20250123/klaster-1995209575.html
Образовательно-производственный кластер создали в Смоленской области
Образовательно-производственный кластер создали в Смоленской области - РИА Новости, 23.01.2025
Образовательно-производственный кластер создали в Смоленской области
Образовательно-производственный кластер для нужд ключевой отрасли промышленности – машиностроения – создан в Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:24:00+03:00
2025-01-23T19:24:00+03:00
2025-01-23T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Образовательно-производственный кластер для нужд ключевой отрасли промышленности – машиностроения – создан в Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Без кадров, особенно молодых, нет будущего. Не будет ни инвестиций, ни инноваций, ни нормальной рождаемости, ни общего развития и движения вперёд. Чтобы обеспечить ключевую отрасль смоленской промышленности – машиностроение – квалифицированными работниками, создали профильный образовательно-производственный кластер. Посетил сегодня его базовую организацию – Смоленскую академию профессионального образования", – отметил Анохин. Кластер объединил пять учреждений СПО в Смоленске, Вяземском, Дорогобужском, Сафоновском районах и 16 крупных машиностроительных предприятий-работодателей. Последние участвуют в обучении студентов, активно подготавливая свои будущие кадры к работе на производстве. По 16 образовательным программам кластера готовят: сварщиков, мастеров слесарных работ, электромонтёров, токарей и фрезеровщиков на станках ЧПУ, операторов этих станков, автоматизаторов производств, технологов машиностроения, специалистов по монтажу, обслуживанию и эксплуатации промышленного оборудования и других работников, востребованных в отрасли. Всего сейчас эти профессии и специальности получают более 560 студентов. На базе кластера сформированы условия и инфраструктура для получения качественного образования. Так, создано девять современных учебно-производственных зон для отработки и развития профессиональных навыков будущих работников предприятий. Кроме того, педагоги прошли переподготовку для работы со студентами по улучшенным программам обучения, говорится в сообщении. На создание образовательно-производственного центра машиностроения направлено почти 153 миллиона рублей, из которых 100 миллионов рублей из них – это грант в рамках федпроекта "Профессионалитет" Минпросвещения России. Кроме того, 16 миллионов рублей предоставлены правительством области. Остальные средства выделены предприятиями-работодателями. Кроме создания учебно-производственных зон и переподготовки педагогов, в рамках реализации проекта был проведен основательный ремонт СмолАПО – базовой организации кластера. "Благодарю главу Минпросвещения России Сергея Сергеевича Кравцова и наши машиностроительные предприятия за поддержку в создании кластера для подготовки важных для развития региона кадров!" – написал Анохин.
https://ria.ru/20250122/kompanii-1994995887.html
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смоленская область, россия, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Смоленск, Василий Анохин
Образовательно-производственный кластер создали в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Анохин: без кадров, особенно молодых, нет будущего
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Образовательно-производственный кластер для нужд ключевой отрасли промышленности – машиностроения – создан в Смоленской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
"Без кадров, особенно молодых, нет будущего. Не будет ни инвестиций, ни инноваций, ни нормальной рождаемости, ни общего развития и движения вперёд. Чтобы обеспечить ключевую отрасль смоленской промышленности – машиностроение – квалифицированными работниками, создали профильный образовательно-производственный кластер. Посетил сегодня его базовую организацию – Смоленскую академию профессионального образования", – отметил Анохин
.
Кластер объединил пять учреждений СПО в Смоленске
, Вяземском
, Дорогобужском, Сафоновском районах
и 16 крупных машиностроительных предприятий-работодателей. Последние участвуют в обучении студентов, активно подготавливая свои будущие кадры к работе на производстве.
По 16 образовательным программам кластера готовят: сварщиков, мастеров слесарных работ, электромонтёров, токарей и фрезеровщиков на станках ЧПУ, операторов этих станков, автоматизаторов производств, технологов машиностроения, специалистов по монтажу, обслуживанию и эксплуатации промышленного оборудования и других работников, востребованных в отрасли. Всего сейчас эти профессии и специальности получают более 560 студентов.
На базе кластера сформированы условия и инфраструктура для получения качественного образования. Так, создано девять современных учебно-производственных зон для отработки и развития профессиональных навыков будущих работников предприятий. Кроме того, педагоги прошли переподготовку для работы со студентами по улучшенным программам обучения, говорится в сообщении.
На создание образовательно-производственного центра машиностроения направлено почти 153 миллиона рублей, из которых 100 миллионов рублей из них – это грант в рамках федпроекта "Профессионалитет" Минпросвещения России
. Кроме того, 16 миллионов рублей предоставлены правительством области. Остальные средства выделены предприятиями-работодателями. Кроме создания учебно-производственных зон и переподготовки педагогов, в рамках реализации проекта был проведен основательный ремонт СмолАПО – базовой организации кластера.
"Благодарю главу Минпросвещения России Сергея Сергеевича Кравцова и наши машиностроительные предприятия за поддержку в создании кластера для подготовки важных для развития региона кадров!" – написал Анохин.