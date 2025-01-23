https://ria.ru/20250123/kishinev-1995076469.html

Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР

Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР - РИА Новости, 23.01.2025

Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев намерен оказывать помощь Тирасполю в условиях энергокризиса и не будет мешать региону получать... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:18:00+03:00

2025-01-23T09:18:00+03:00

2025-01-23T09:19:00+03:00

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев намерен оказывать помощь Тирасполю в условиях энергокризиса и не будет мешать региону получать поддержку со стороны партнеров по развитию республики. Глава ПМР Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский на этой неделе заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". "Мы всегда были открыты, мы говорили, что предоставляем всю помощь, и будем продолжать это делать. И когда людям нужна помощь, давайте не будем создавать препятствия и не будем мешать нам и нашим партнерам по развитию помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи", - заявил Гросу журналистам. Он отметил, что есть возможность поставлять газ в левобережье Днестра из источников, отличных от "Газпрома", но проблема не в способности властей РМ это сделать, а в отказе властей Тирасполя принять газ из других источников. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250117/moldavija-1994301347.html

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

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