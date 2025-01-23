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Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР - РИА Новости, 23.01.2025
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09:18 23.01.2025 (обновлено: 09:19 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/kishinev-1995076469.html
Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР
Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР - РИА Новости, 23.01.2025
Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев намерен оказывать помощь Тирасполю в условиях энергокризиса и не будет мешать региону получать... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:18:00+03:00
2025-01-23T09:19:00+03:00
молдавия
кишинев
москва
игорь гросу
вадим красносельский
дорин речан
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев намерен оказывать помощь Тирасполю в условиях энергокризиса и не будет мешать региону получать поддержку со стороны партнеров по развитию республики. Глава ПМР Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский на этой неделе заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". "Мы всегда были открыты, мы говорили, что предоставляем всю помощь, и будем продолжать это делать. И когда людям нужна помощь, давайте не будем создавать препятствия и не будем мешать нам и нашим партнерам по развитию помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи", - заявил Гросу журналистам. Он отметил, что есть возможность поставлять газ в левобережье Днестра из источников, отличных от "Газпрома", но проблема не в способности властей РМ это сделать, а в отказе властей Тирасполя принять газ из других источников. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250117/moldavija-1994301347.html
https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html
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молдавия, кишинев, москва, игорь гросу, вадим красносельский, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Москва, Игорь Гросу, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР

Спикер парламента Гросу: Кишинев не будет мешать Приднестровью получать помощь

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Игорь Гросу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинев намерен оказывать помощь Тирасполю в условиях энергокризиса и не будет мешать региону получать поддержку со стороны партнеров по развитию республики.
Глава ПМР Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский на этой неделе заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз".
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"Мы всегда были открыты, мы говорили, что предоставляем всю помощь, и будем продолжать это делать. И когда людям нужна помощь, давайте не будем создавать препятствия и не будем мешать нам и нашим партнерам по развитию помогать людям, которые нуждаются в нашей помощи", - заявил Гросу журналистам.
Он отметил, что есть возможность поставлять газ в левобережье Днестра из источников, отличных от "Газпрома", но проблема не в способности властей РМ это сделать, а в отказе властей Тирасполя принять газ из других источников.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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