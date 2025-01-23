https://ria.ru/20250123/khram-1995150608.html
В РПЦ появился главный храм Следственного комитета
В РПЦ появился главный храм Следственного комитета - РИА Новости, 23.01.2025
В РПЦ появился главный храм Следственного комитета
В Русской православной церкви появился главный храм Следственного комитета РФ, такой статус присвоили храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:32:00+03:00
2025-01-23T15:32:00+03:00
2025-01-23T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Русской православной церкви появился главный храм Следственного комитета РФ, такой статус присвоили храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе Москвы, говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии РПЦ. "Храму святого великомученика Никиты в Старой Басманной слободе г. Москвы, приписному к подворью патриарха Московского и всея Руси Богоявленского кафедрального собора г. Москвы (г. Москва, ул. Старая Басманная, 16/1Б, стр. 1), усваивается статус главного храма Следственного комитета Российской Федерации", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Россия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ появился главный храм Следственного комитета
В РПЦ появился главный храм Следственного комитета России