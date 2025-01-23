https://ria.ru/20250123/khram-1995150608.html

В РПЦ появился главный храм Следственного комитета

В РПЦ появился главный храм Следственного комитета - РИА Новости, 23.01.2025

В РПЦ появился главный храм Следственного комитета

В Русской православной церкви появился главный храм Следственного комитета РФ, такой статус присвоили храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:32:00+03:00

2025-01-23T15:32:00+03:00

2025-01-23T15:32:00+03:00

религия

москва

россия

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39719/09/397190973_0:147:3033:1853_1920x0_80_0_0_ac2097919ad2e8ec9d3cb2cb15861e9b.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Русской православной церкви появился главный храм Следственного комитета РФ, такой статус присвоили храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе Москвы, говорится в сообщении на сайте Московской городской епархии РПЦ. "Храму святого великомученика Никиты в Старой Басманной слободе г. Москвы, приписному к подворью патриарха Московского и всея Руси Богоявленского кафедрального собора г. Москвы (г. Москва, ул. Старая Басманная, 16/1Б, стр. 1), усваивается статус главного храма Следственного комитета Российской Федерации", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250123/chipy-1995065958.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, русская православная церковь, религия