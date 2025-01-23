https://ria.ru/20250123/khotsenko-1995152577.html
Первый в Сибири филиал ЦИТО начали строить в Омске
Первый в Сибири филиал ЦИТО начали строить в Омске - РИА Новости, 23.01.2025
Первый в Сибири филиал ЦИТО начали строить в Омске
Первый в Сибири филиал ЦИТО (Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова) начали строить в Омске,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:38:00+03:00
2025-01-23T15:38:00+03:00
2025-01-23T16:36:00+03:00
омская область
виталий хоценко
омская область
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Первый в Сибири филиал ЦИТО (Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова) начали строить в Омске, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. "Благодаря поддержке первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и корпорации "Ростех" Омская область станет шестым регионом страны, где откроется филиал ЦИТО", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Помимо Хоценко, первый камень будущего медучреждения был заложен также генеральным директором госкорпорации "Ростех" Максимом Выборных, генеральным директором ЦИТО Виктором Спектором и военными специальной военной операции, рассказал губернатор. "Начало строительства Центра реабилитации и протезирования в Омске - еще один шаг к созданию целой сети таких центров в нашей стране. Фонд "Защитники Отечества" вместе с партнерами из ЦИТО, госкорпорации "Ростех" и региональными властями планирует открыть центры высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации во всех крупнейших городах России. Мы делаем все для того, чтобы наши герои могли получать необходимую помощь в одном месте, комплексно, в максимально комфортных условиях и желательно ближе к дому", - приводит официальный сайт "Ростеха" слова заместителя министра обороны России, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой. Цивилева добавила, что в омском центре будут восстанавливать здоровье не только омичи, но и ветераны СВО из Сибири и Урала. На официальном сайте "Ростеха" также сказано, что в омском филиале ЦИТО будут изготавливать высокотехнологичные протезы верхних и нижних конечностей и ортезов. Производственная мощность составит 500-600 протезов в год. Помимо этого, в нем будут оказывать комплексные услуги по реабилитации и адаптации пациентов с применением современных технологий.
https://ria.ru/20250123/khotsenko-1995081163.html
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виталий хоценко, омская область
Омская область , Виталий Хоценко, Омская область
Первый в Сибири филиал ЦИТО начали строить в Омске
Хоценко: первый в Сибири филиал ЦИТО начали строить в Омске
ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Первый в Сибири филиал ЦИТО (Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова) начали строить в Омске, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
"Благодаря поддержке первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и корпорации "Ростех" Омская область станет шестым регионом страны, где откроется филиал ЦИТО", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Помимо Хоценко, первый камень будущего медучреждения был заложен также генеральным директором госкорпорации "Ростех" Максимом Выборных, генеральным директором ЦИТО Виктором Спектором и военными специальной военной операции, рассказал губернатор.
"Начало строительства Центра реабилитации и протезирования в Омске - еще один шаг к созданию целой сети таких центров в нашей стране. Фонд "Защитники Отечества" вместе с партнерами из ЦИТО, госкорпорации "Ростех" и региональными властями планирует открыть центры высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации во всех крупнейших городах России. Мы делаем все для того, чтобы наши герои могли получать необходимую помощь в одном месте, комплексно, в максимально комфортных условиях и желательно ближе к дому", - приводит официальный сайт "Ростеха" слова заместителя министра обороны России, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.
Цивилева добавила, что в омском центре будут восстанавливать здоровье не только омичи, но и ветераны СВО из Сибири и Урала.
На официальном сайте "Ростеха" также сказано, что в омском филиале ЦИТО будут изготавливать высокотехнологичные протезы верхних и нижних конечностей и ортезов. Производственная мощность составит 500-600 протезов в год. Помимо этого, в нем будут оказывать комплексные услуги по реабилитации и адаптации пациентов с применением современных технологий.