https://ria.ru/20250123/khotsenko-1995081163.html
Хоценко провел совещание по развитию туризма в Омской области
Хоценко провел совещание по развитию туризма в Омской области - РИА Новости, 23.01.2025
Хоценко провел совещание по развитию туризма в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в 2025 году заседание инвестиционного комитета, в центре внимания которого было развитие туризма в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:47:00+03:00
2025-01-23T09:47:00+03:00
2025-01-23T10:11:00+03:00
омская область
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в 2025 году заседание инвестиционного комитета, в центре внимания которого было развитие туризма в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства. Инвесторы представили проекты в сфере туризма, в том числе прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре, которые должны стать центрами притяжения для жителей Омской области. Инвестиции проекта превышают 600 миллионов рублей, а его реализация рассчитана до 2028 года. "Проектом предусматривается строительство центра экстремальных видов спорта и активного отдыха с возможностью одновременного размещения более 250 человек. Сервис и круглогодичная база отдыха позволят развивать и зимние, и летние виды спорта. На территории площадью порядка 70 гектаров планируется организовать пять функциональных зон", - говорится в сообщении. Также в Омском районе завершают строительство гостиницы и базы отдыха, благодаря чему будут созданы более 120 рабочих мест. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса с общей площадью 15 тысяч квадратных метров и вместимостью 500–600 человек единовременно.
https://ria.ru/20250117/gubernator-1994217334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хоценко провел совещание по развитию туризма в Омской области
Хоценко провел совещание с инвесторами по развитию туризма в Омской области
ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в 2025 году заседание инвестиционного комитета, в центре внимания которого было развитие туризма в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Инвесторы представили проекты в сфере туризма, в том числе прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре, которые должны стать центрами притяжения для жителей Омской области. Инвестиции проекта превышают 600 миллионов рублей, а его реализация рассчитана до 2028 года.
"Проектом предусматривается строительство центра экстремальных видов спорта и активного отдыха с возможностью одновременного размещения более 250 человек. Сервис и круглогодичная база отдыха позволят развивать и зимние, и летние виды спорта. На территории площадью порядка 70 гектаров планируется организовать пять функциональных зон", - говорится в сообщении.
Также в Омском районе завершают строительство гостиницы и базы отдыха, благодаря чему будут созданы более 120 рабочих мест. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса с общей площадью 15 тысяч квадратных метров и вместимостью 500–600 человек единовременно.