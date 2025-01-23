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ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе - РИА Новости, 23.01.2025
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22:22 23.01.2025 (обновлено: 22:23 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе - РИА Новости, 23.01.2025
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе
Второй этап переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС при участии посредников начнется через две недели, одна из ключевых тем обсуждения связана РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:22:00+03:00
2025-01-23T22:23:00+03:00
в мире
израиль
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ДОХА, 23 янв - РИА Новости. Второй этап переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС при участии посредников начнется через две недели, одна из ключевых тем обсуждения связана с полным выводом израильской армии из полуэксклава, сообщил глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин телеканалу "Аль-Араби". "Через две недели начнется второй этап переговоров, который вращается вокруг трех пунктов, первый из которых — всеобъемлющий и полный вывод войск из сектора Газа, затем постоянное прекращение огня, а затем полный обмен пленными", - сказал он . "Мы не хотели поэтапного выполнения соглашения, но они настояли на поэтапном, но мы подчеркнули необходимость связать этапы вместе", - добавил Джабарин. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250123/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе

ХАМАС: второй этап переговоров по Газе начнется через две недели

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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ДОХА, 23 янв - РИА Новости. Второй этап переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС при участии посредников начнется через две недели, одна из ключевых тем обсуждения связана с полным выводом израильской армии из полуэксклава, сообщил глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин телеканалу "Аль-Араби".
"Через две недели начнется второй этап переговоров, который вращается вокруг трех пунктов, первый из которых — всеобъемлющий и полный вывод войск из сектора Газа, затем постоянное прекращение огня, а затем полный обмен пленными", - сказал он .
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"Мы не хотели поэтапного выполнения соглашения, но они настояли на поэтапном, но мы подчеркнули необходимость связать этапы вместе", - добавил Джабарин.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
Вчера, 08:00
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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