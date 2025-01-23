https://ria.ru/20250123/khamas-1995223975.html

ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников

ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.01.2025

ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников

Палестинское движение ХАМАС передаст в пятницу израильской стороне имена четырех заложников в секторе Газа, которые будут освобождены в субботу, в ответ... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T21:34:00+03:00

2025-01-23T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передаст в пятницу израильской стороне имена четырех заложников в секторе Газа, которые будут освобождены в субботу, в ответ движение ожидает от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных, заявил глава ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин в эфире телеканала Al Araby."Завтра (в пятницу - ред.) в соответствии с соглашением мы передадим имена четырех пленных, которых удерживают силы сопротивления, чтобы они (Израиль - ред.) передали имена палестинских заключенных, которые выйдут на свободу. Завтра мы передаем имена, а послезавтра будут действия", - приводит слова Джаббарина пресс-служба ХАМАС в Telegram-канале движения.

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

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