https://ria.ru/20250123/khamas-1995223975.html
ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников
ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников - РИА Новости, 23.01.2025
ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников
Палестинское движение ХАМАС передаст в пятницу израильской стороне имена четырех заложников в секторе Газа, которые будут освобождены в субботу, в ответ... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:34:00+03:00
2025-01-23T21:34:00+03:00
2025-01-23T21:49:00+03:00
в мире
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передаст в пятницу израильской стороне имена четырех заложников в секторе Газа, которые будут освобождены в субботу, в ответ движение ожидает от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных, заявил глава ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин в эфире телеканала Al Araby."Завтра (в пятницу - ред.) в соответствии с соглашением мы передадим имена четырех пленных, которых удерживают силы сопротивления, чтобы они (Израиль - ред.) передали имена палестинских заключенных, которые выйдут на свободу. Завтра мы передаем имена, а послезавтра будут действия", - приводит слова Джаббарина пресс-служба ХАМАС в Telegram-канале движения.
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас
ХАМАС в пятницу озвучит имена освобождаемых заложников
ХАМАС в пятницу озвучит имена четырех заложников освобождаемых 25 января