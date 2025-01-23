В ФАС назвали причину роста цен на картофель
Глава ФАС Шаскольский: цены на картофель выросли из-за низкой базы прошлого года
© Getty Images / Christoph WagnerКартофель
© Getty Images / Christoph Wagner
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Рост стоимости картофеля в России связан с державшейся в прошлом году низкой ценой, которая сейчас скорректировалась, рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24".
"В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. <…> Это из-за низкой базы в прошлом году", — сказал он.
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По словам Шаскольского, рынки сельскохозяйственной продукции высококонкурентные, так как на них много участников, и меры антимонопольного конкурирования там, как правило, не применяются.
Шаскольский также прокомментировал ситуацию с подорожанием гречки, заявив, что крупа не исчезнет, так как урожай хороший и "сейчас цена находится на уровне нескольких лет назад, где-то 2020-2021 год".
"Это формирует, кстати говоря, эффект низкой базы. Сейчас это очень низкая цена", — добавил он.
Как следует из материалов Росстата, за период с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы и куриные яйца — на 1,2% и 0,6% соответственно. По данным ведомства, за неделю также подешевели консервы овощные - на 0,8%, мясные - на 0,3%, фруктово-ягодные - на 0,1%, цена на смеси сухие молочные для детского питания снизилась на 0,3%, на морковь - на 0,2%, сахар-песок и вермишель подешевели на 0,1%. Рост цен был отмечен на водку - на 0,8%, говядину, молоко ультрапастеризованное и маргарин - на 0,6%, а также молоко пастеризованное и пшено - на 0,5%. Кроме этого, повысились цены на плодоовощную продукцию: так, яблоки подорожали на 1,9%, лук репчатый - на 1,5%, бананы - на 1,1%, капуста белокочанная - на 0,9%, картофель - на 0,7%, свекла столовая - на 0,6% и помидоры - на 0,1%.
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