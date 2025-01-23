https://ria.ru/20250123/kartofel-1995149191.html

В ФАС назвали причину роста цен на картофель

В ФАС назвали причину роста цен на картофель - РИА Новости, 23.01.2025

В ФАС назвали причину роста цен на картофель

Рост стоимости картофеля в России связан с державшейся в прошлом году низкой ценой, которая сейчас скорректировалась, рассказал руководитель Федеральной... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:26:00+03:00

2025-01-23T15:26:00+03:00

2025-01-23T17:57:00+03:00

экономика

россия

максим шаскольский

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995191847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3e01835c3325139ab48f17a954c3284.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Рост стоимости картофеля в России связан с державшейся в прошлом году низкой ценой, которая сейчас скорректировалась, рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24"."В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. <…> Это из-за низкой базы в прошлом году", — сказал он.По словам Шаскольского, рынки сельскохозяйственной продукции высококонкурентные, так как на них много участников, и меры антимонопольного конкурирования там, как правило, не применяются.Шаскольский также прокомментировал ситуацию с подорожанием гречки, заявив, что крупа не исчезнет, так как урожай хороший и "сейчас цена находится на уровне нескольких лет назад, где-то 2020-2021 год"."Это формирует, кстати говоря, эффект низкой базы. Сейчас это очень низкая цена", — добавил он.Как следует из материалов Росстата, за период с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы и куриные яйца — на 1,2% и 0,6% соответственно. По данным ведомства, за неделю также подешевели консервы овощные - на 0,8%, мясные - на 0,3%, фруктово-ягодные - на 0,1%, цена на смеси сухие молочные для детского питания снизилась на 0,3%, на морковь - на 0,2%, сахар-песок и вермишель подешевели на 0,1%. Рост цен был отмечен на водку - на 0,8%, говядину, молоко ультрапастеризованное и маргарин - на 0,6%, а также молоко пастеризованное и пшено - на 0,5%. Кроме этого, повысились цены на плодоовощную продукцию: так, яблоки подорожали на 1,9%, лук репчатый - на 1,5%, бананы - на 1,1%, капуста белокочанная - на 0,9%, картофель - на 0,7%, свекла столовая - на 0,6% и помидоры - на 0,1%.

https://ria.ru/20250122/ikra-1994989264.html

https://ria.ru/20250115/inflyatsiya-1993908506.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим шаскольский, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)