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Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа, пишет Washington Post
Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа, пишет Washington Post - РИА Новости, 23.01.2025
Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа, пишет Washington Post
Жители Канады опасаются наплыва в страну мигрантов на фоне усиления борьбы с ними в США при новом президенте Дональде Трампе, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:28:00+03:00
2025-01-23T12:28:00+03:00
2025-01-23T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жители Канады опасаются наплыва в страну мигрантов на фоне усиления борьбы с ними в США при новом президенте Дональде Трампе, сообщает газета Washington Post. "Канадцы беспокоятся, что жесткие меры Трампа против иммиграции могут подтолкнуть мигрантов двигаться на север, как было в его первый срок", - пишет издание. Отмечается, что некоторые пограничные переходы Канады уже подготовили планы на случай всплеска попыток проникнуть в страну незаконно. Газета отмечает, что наплыва мигрантов опасаются и по другую сторону границы, из Канады в США. Шериф округа Клинтон американского штата Нью-Йорк рассказал газете, что пограничников США у границы страны с Канадой недостаточно, чтобы бороться с нелегальной миграцией. По данным газеты, в 2024 фискальном году число задержаний на границе США и Канады американскими пограничниками увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом – с около 10 тысяч человек до более 23 тысяч. Издание указывает, что канадские чиновники планируют предложить США создание совместной рабочей группы для борьбы с организованным преступными группировками, которые помогают нелегальным мигрантам пересекать границу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран. На это фоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада должна укреплять пограничный контроль с США для борьбы с контрабандой оружия и наркотиков, которые поступают в страну с американской территории.
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
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в мире, канада, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа, пишет Washington Post
WP: жители Канады опасаются наплыва мигрантов из-за усиления борьбы с ними в США