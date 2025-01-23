https://ria.ru/20250123/investitsii-1995063005.html

Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ

Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ - РИА Новости, 23.01.2025

Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T04:27:00+03:00

2025-01-23T04:27:00+03:00

2025-01-23T04:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за 4 года, передает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор политиков. "Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов США и, возможно, даже больше", - говорится в публикации. Агентство отмечает, что принц также поздравил Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравление от короля Саудовской Аравии Салмана. В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20241223/briks-1990889610.html

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в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп