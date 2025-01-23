Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/investitsii-1995063005.html
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ - РИА Новости, 23.01.2025
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:27:00+03:00
2025-01-23T04:27:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за 4 года, передает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор политиков. "Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов США и, возможно, даже больше", - говорится в публикации. Агентство отмечает, что принц также поздравил Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравление от короля Саудовской Аравии Салмана. В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
https://ria.ru/20241223/briks-1990889610.html
https://ria.ru/20241214/smi-1989177685.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США, передают СМИ

SPA: Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США за 4 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд заявил президенту США Дональду Трампу, что Саудовская Аравия хочет увеличить инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на 600 миллиардов долларов за 4 года, передает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на телефонный разговор политиков.
"Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов США и, возможно, даже больше", - говорится в публикации.
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС
23 декабря 2024, 19:12
Агентство отмечает, что принц также поздравил Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравление от короля Саудовской Аравии Салмана.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
СМИ: будущий спецпосланник США встретился с принцем Саудовской Аравии
14 декабря 2024, 06:54
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала