В Ингушетии завели дело после смерти роженицы в больнице
СК завел уголовное дело после смерти роженицы в больнице в Ингушетии
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей медиками, сообщило надзорное ведомство региона.
По данным прокуратуры, 35-летняя женщина 20 декабря 2024 года была доставлена в республиканский клинический перинатальный центр с диагнозом "замершая беременность на сроке 20 недель". В тот же день у нее произошел самопроизвольный выкидыш. Из-за ухудшения здоровья 31 декабря женщина была перевезена на лечение в гинекологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, где скончалась 13 января.
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"По результатам проверки в деятельности медицинских работников и должностных лиц указанных медицинских учреждений выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении и ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей, повлекшие смерть пациентки", - говорится в сообщении.
По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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