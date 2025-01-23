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В Ингушетии завели дело после смерти роженицы в больнице - РИА Новости, 23.01.2025
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21:05 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ingushetiya-1995222837.html
В Ингушетии завели дело после смерти роженицы в больнице
В Ингушетии завели дело после смерти роженицы в больнице - РИА Новости, 23.01.2025
В Ингушетии завели дело после смерти роженицы в больнице
Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице из-за ненадлежащего исполнения своих... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:05:00+03:00
2025-01-23T21:05:00+03:00
россия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей медиками, сообщило надзорное ведомство региона. По данным прокуратуры, 35-летняя женщина 20 декабря 2024 года была доставлена в республиканский клинический перинатальный центр с диагнозом "замершая беременность на сроке 20 недель". В тот же день у нее произошел самопроизвольный выкидыш. Из-за ухудшения здоровья 31 декабря женщина была перевезена на лечение в гинекологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, где скончалась 13 января. "По результатам проверки в деятельности медицинских работников и должностных лиц указанных медицинских учреждений выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении и ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей, повлекшие смерть пациентки", - говорится в сообщении. По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240716/vrachi-1959971525.html
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россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Республика Ингушетия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Ингушетии завели дело после смерти роженицы в больнице

СК завел уголовное дело после смерти роженицы в больнице в Ингушетии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Следователи в Ингушетии по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей медиками, сообщило надзорное ведомство региона.
По данным прокуратуры, 35-летняя женщина 20 декабря 2024 года была доставлена в республиканский клинический перинатальный центр с диагнозом "замершая беременность на сроке 20 недель". В тот же день у нее произошел самопроизвольный выкидыш. Из-за ухудшения здоровья 31 декабря женщина была перевезена на лечение в гинекологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, где скончалась 13 января.
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"По результатам проверки в деятельности медицинских работников и должностных лиц указанных медицинских учреждений выявлены нарушения требований федерального законодательства о здравоохранении и ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей, повлекшие смерть пациентки", - говорится в сообщении.
По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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