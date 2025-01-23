В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей
Сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" заподозрили в хищении 66 млн рублей
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 янв — РИА Новости. Восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" арестовали по подозрению в хищении при строительстве электроподстанции, сообщило региональное УФСБ.
"ФСБ Российской Федерации совместно с МВД выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — рассказали в ведомстве.
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Уточняется, что подозреваемые похитили выделенные для строительства электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии средства на сумму более 66 миллионов рублей. При обысках у них нашли вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность.
"Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО", — добавили в УФСБ.
Им может грозить до десяти лет лишения свободы по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
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