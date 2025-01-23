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В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей - РИА Новости, 23.01.2025
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11:26 23.01.2025 (обновлено: 12:52 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ingushetija-1995097210.html
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей - РИА Новости, 23.01.2025
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей
Восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" арестовали по подозрению в хищении при строительстве... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:26:00+03:00
2025-01-23T12:52:00+03:00
происшествия
россия
назрановский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 23 янв — РИА Новости. Восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" арестовали по подозрению в хищении при строительстве электроподстанции, сообщило региональное УФСБ."ФСБ Российской Федерации совместно с МВД выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что подозреваемые похитили выделенные для строительства электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии средства на сумму более 66 миллионов рублей. При обысках у них нашли вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность."Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО", — добавили в УФСБ.Им может грозить до десяти лет лишения свободы по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
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происшествия, россия, назрановский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Назрановский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

Сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" заподозрили в хищении 66 млн рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НАЛЬЧИК, 23 янв — РИА Новости. Восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" арестовали по подозрению в хищении при строительстве электроподстанции, сообщило региональное УФСБ.
"ФСБ Российской Федерации совместно с МВД выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — рассказали в ведомстве.
Пресечение деятельности ОПГ, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО Россети Северный Кавказ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Уточняется, что подозреваемые похитили выделенные для строительства электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии средства на сумму более 66 миллионов рублей. При обысках у них нашли вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность.
"Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО", — добавили в УФСБ.
Им может грозить до десяти лет лишения свободы по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
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ПроисшествияРоссияНазрановский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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