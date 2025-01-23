https://ria.ru/20250123/ingushetija-1995097210.html

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей - РИА Новости, 23.01.2025

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

Восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" арестовали по подозрению в хищении при строительстве... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:26:00+03:00

2025-01-23T11:26:00+03:00

2025-01-23T12:52:00+03:00

происшествия

россия

назрановский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НАЛЬЧИК, 23 янв — РИА Новости. Восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго" арестовали по подозрению в хищении при строительстве электроподстанции, сообщило региональное УФСБ."ФСБ Российской Федерации совместно с МВД выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Ингушэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что подозреваемые похитили выделенные для строительства электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии средства на сумму более 66 миллионов рублей. При обысках у них нашли вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность."Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО", — добавили в УФСБ.Им может грозить до десяти лет лишения свободы по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html

https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html

россия

назрановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, назрановский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)