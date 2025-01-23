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Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России - РИА Новости, 23.01.2025
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03:53 23.01.2025
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Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России
Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России - РИА Новости, 23.01.2025
Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России
Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1% в годовом выражении, а фруктов - на 26,6%, свидетельствуют данные, обнародованные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:53:00+03:00
2025-01-23T03:53:00+03:00
экономика
япония
россия
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1% в годовом выражении, а фруктов - на 26,6%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны в четверг. В то же время импорт зерновых из России в Японию в прошлом году просел на 55,2%, а овощей – на 21,9%. При этом в декабре 2024 года импорт овощей из России в Японию вырос на 72,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий в последнем месяце прошлого года снизился на 10%, а зерновых – на 96,6%.
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России

Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1%

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Массовый лов красной рыбы . Архивное фото
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1% в годовом выражении, а фруктов - на 26,6%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны в четверг.
В то же время импорт зерновых из России в Японию в прошлом году просел на 55,2%, а овощей – на 21,9%.
При этом в декабре 2024 года импорт овощей из России в Японию вырос на 72,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий в последнем месяце прошлого года снизился на 10%, а зерновых – на 96,6%.
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