https://ria.ru/20250123/import-1995062251.html

Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России

Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России - РИА Новости, 23.01.2025

Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы из России

Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1% в годовом выражении, а фруктов - на 26,6%, свидетельствуют данные, обнародованные... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T03:53:00+03:00

2025-01-23T03:53:00+03:00

2025-01-23T03:53:00+03:00

экономика

япония

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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Япония в 2024 году нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1% в годовом выражении, а фруктов - на 26,6%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны в четверг. В то же время импорт зерновых из России в Японию в прошлом году просел на 55,2%, а овощей – на 21,9%. При этом в декабре 2024 года импорт овощей из России в Японию вырос на 72,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий в последнем месяце прошлого года снизился на 10%, а зерновых – на 96,6%.

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экономика, япония, россия