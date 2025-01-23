https://ria.ru/20250123/hill-1995171076.html

СМИ раскрыли, как Трамп может присоединить территории к США

СМИ раскрыли, как Трамп может присоединить территории к США - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ раскрыли, как Трамп может присоединить территории к США

Независимость Квебека от Канады может облегчить процесс присоединения страны к США как нового штата, пишет Hill. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:34:00+03:00

2025-01-23T16:34:00+03:00

2025-01-23T22:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Независимость Квебека от Канады может облегчить процесс присоединения страны к США как нового штата, пишет Hill."Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США. Если Штаты согласятся на независимость Квебека, то провинция может поддержать планы американцев касательно Канады", — говорится в материале.Журналисты отметили, что присоединение Канады к США сделает американское государство сильнее как экономически, так и в военном плане, обеспечив доступ к арктическим регионам.В начале января американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html

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в мире, сша, квебек (провинция), канада, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025