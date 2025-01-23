https://ria.ru/20250123/gosduma-1995222280.html

В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах - РИА Новости, 24.01.2025

В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-23T21:02:00+03:00

2025-01-23T21:02:00+03:00

2025-01-24T01:42:00+03:00

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владислав даванков

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на маркетплейсах, документ имеется у РИА Новости. "Считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит", — сказано в обращении.Согласно инициативе, покупать получит возможность установить параметры, в том числе определить сумму лимита, категорию товаров и срок действия ограничений.Как полагает Даванков, такая мера позволит покупателям, страдающим от зависимости от бесконтрольных онлайн-покупок, избежать появления долгов.

https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html

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россия, госдума рф, общество, владислав даванков