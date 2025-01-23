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В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-23T21:02:00+03:00
2025-01-23T21:02:00+03:00
2025-01-24T01:42:00+03:00
россия
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общество
владислав даванков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на маркетплейсах, документ имеется у РИА Новости. "Считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит", — сказано в обращении.Согласно инициативе, покупать получит возможность установить параметры, в том числе определить сумму лимита, категорию товаров и срок действия ограничений.Как полагает Даванков, такая мера позволит покупателям, страдающим от зависимости от бесконтрольных онлайн-покупок, избежать появления долгов.
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россия, госдума рф, общество, владислав даванков
Россия, Госдума РФ, Общество, Владислав Даванков
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
Даванков предложил ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах