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В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах - РИА Новости, 24.01.2025
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21:02 23.01.2025 (обновлено: 01:42 24.01.2025)
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995222280.html
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах - РИА Новости, 24.01.2025
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-23T21:02:00+03:00
2025-01-24T01:42:00+03:00
россия
госдума рф
общество
владислав даванков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на маркетплейсах, документ имеется у РИА Новости. &quot;Считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит&quot;, — сказано в обращении.Согласно инициативе, покупать получит возможность установить параметры, в том числе определить сумму лимита, категорию товаров и срок действия ограничений.Как полагает Даванков, такая мера позволит покупателям, страдающим от зависимости от бесконтрольных онлайн-покупок, избежать появления долгов.
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россия, госдума рф, общество, владислав даванков
Россия, Госдума РФ, Общество, Владислав Даванков
В ГД предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

Даванков предложил ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Министерству экономического развития России ввести возможность самозапрета покупок на маркетплейсах, документ имеется у РИА Новости.
«

"Считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит", — сказано в обращении.

Согласно инициативе, покупать получит возможность установить параметры, в том числе определить сумму лимита, категорию товаров и срок действия ограничений.
Как полагает Даванков, такая мера позволит покупателям, страдающим от зависимости от бесконтрольных онлайн-покупок, избежать появления долгов.
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РоссияГосдума РФОбществоВладислав Даванков
 
 
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