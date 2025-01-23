https://ria.ru/20250123/gosduma-1995141558.html

В Госдуме призвали проверить СМИ, публиковавшие Несоевую

В Госдуме призвали проверить СМИ, публиковавшие Несоевую - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме призвали проверить СМИ, публиковавшие Несоевую

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости призвал правоохранительные органы провести проверку средств массовой информации,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:09:00+03:00

2025-01-23T15:09:00+03:00

2025-01-23T15:09:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости призвал правоохранительные органы провести проверку средств массовой информации, которые распространяли фейки, публикуя истории, выдуманные журналисткой из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая. Как ранее писали RTVI, российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Автор статей утверждает, что выдумала истории для "троллинга эмигрантских СМИ". Она отмечала, что выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России". Она также утверждает, что информация в статьях под псевдонимом Несоевой — выдумана. "Правоохранительным органам стоит провести проверку тех СМИ, которые допустили публикацию выдуманных журналисткой из Татарстана историй. По сути дела - это настоящее распространение фейков, за которое эти СМИ должны понести заслуженное наказание. Просто удалить материалы и умолчать о случившемся не получится", - сказал Немкин РИА Новости. По мнению депутата, в обязательном порядке провинившиеся медиа также должны извиниться перед своими читателями за произошедшее. "А далее сами читатели уже примут решение, стоит ли доверять таким ресурсам. Я бы точно не стал", - добавил парламентарий. Немкин ранее отмечал РИА Новости, что ситуация с журналисткой из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа не знакомы.

https://ria.ru/20240906/simonjan-1971063964.html

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952493798.html

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технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, общество