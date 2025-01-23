https://ria.ru/20250123/gosduma-1995130799.html

В Госдуме обвинили Трампа в незнании истории

В Госдуме обвинили Трампа в незнании истории - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме обвинили Трампа в незнании истории

Заявления президента США Дональда Трампа о Второй мировой войне говорят о его глубоком незнании предмета, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:24:00+03:00

2025-01-23T14:24:00+03:00

2025-01-23T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о Второй мировой войне говорят о его глубоком незнании предмета, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов. "Особенно умиляет, что он уверен, будто мы просто помогли победить США во Второй мировой - у Трампа, я бы сказал, глубокое незнание предмета. Как он не имеет понятия о том, что с русскими нельзя разговаривать языком ультиматумов - себе дороже", - сказал Журавлев. По его словам, его заявления являются очередным показателем того, что Трамп по определению не может быть пророссийским. "Его обращение больше всего напоминает листовки, которые в Великую Отечественную разбрасывали над позициями Красной армии самолеты Люфтваффе: рюс, сдавайся, мы дадим тебе каши", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что американский президент уверен, что России можно угрожать санкциями, как будто и вовсе не знает, что страна в таком режиме успешно существует и справляется со всеми экономическими вызовами уже несколько лет.

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, алексей журавлев , дмитрий песков, госдума рф