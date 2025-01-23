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В Госдуме раскритиковали слова Трампа о роли России во Второй мировой войне
В Госдуме раскритиковали слова Трампа о роли России во Второй мировой войне - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуме раскритиковали слова Трампа о роли России во Второй мировой войне
Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал неуместным высказывание президента США Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:14:00+03:00
2025-01-23T14:14:00+03:00
2025-01-23T14:14:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал неуместным высказывание президента США Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне. В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. "К сожалению, мы вновь видим неуместные попытки переписать историю и роль советского народа в окончательной победе над фашизмом. Особенно цинично они выглядят в год 80-летия Победы. Для нас Великая Победа священна, как и память обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами её приближал", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, сегодня важно хранить и отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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россия, германия, дональд трамп, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Германия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
В Госдуме раскритиковали слова Трампа о роли России во Второй мировой войне
Депутат Нестеренко: слова Трампа о роли России во Второй мировой войне неуместны