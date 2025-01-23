https://ria.ru/20250123/gosduma-1995119768.html
Немкин раскритиковал либеральные СМИ после скандала с Несоевой
Немкин раскритиковал либеральные СМИ после скандала с Несоевой - РИА Новости, 23.01.2025
Немкин раскритиковал либеральные СМИ после скандала с Несоевой
Ситуация с журналисткой из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:25:00+03:00
2025-01-23T13:25:00+03:00
2025-01-23T13:49:00+03:00
антон немкин (депутат)
политика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация с журналисткой из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа не знакомы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Как ранее писали RTVI, российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Автор статей утверждает, что выдумала истории для "троллинга эмигрантских СМИ". Она отмечала, что выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России". Она также утверждает, что информация в статьях под псевдонимом Несоевой — выдумана. "Ситуация с журналисткой из Татарстана, которая два года могла выдумывать или додумывать истории для ряда так называемых "либеральных" СМИ, — это прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа просто не знакомы. В попытках создать негативный образ нашей страны, они готовы публиковать любую, даже выдуманную информацию, не утруждая себя проверкой фактов. Хотя именно с этого профессиональный журналист должен начинать написание любой заметки", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что действуют все эти медиа по указке с Запада. "Большой надежды на добропорядочность таких СМИ и так уже не было, но сейчас они только подтвердили свой статус иноагентов, а также нежелательных, и даже запрещенных организаций. Проще говоря, тех площадок, которые российскому читателю стоит игнорировать, даже если они постараются пробиться в его инфополе", - добавил Немкин.
https://ria.ru/20250118/tramp-1994412842.html
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антон немкин (депутат), политика
Антон Немкин (депутат), Политика
Немкин раскритиковал либеральные СМИ после скандала с Несоевой
Немкин: история Несоевой говорит об отсутствии фактчекинга у либеральных СМИ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация с журналисткой из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа не знакомы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Как ранее писали RTVI, российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Автор статей утверждает, что выдумала истории для "троллинга эмигрантских СМИ". Она отмечала, что выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России". Она также утверждает, что информация в статьях под псевдонимом Несоевой — выдумана.
"Ситуация с журналисткой из Татарстана, которая два года могла выдумывать или додумывать истории для ряда так называемых "либеральных" СМИ, — это прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа просто не знакомы. В попытках создать негативный образ нашей страны, они готовы публиковать любую, даже выдуманную информацию, не утруждая себя проверкой фактов. Хотя именно с этого профессиональный журналист должен начинать написание любой заметки", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что действуют все эти медиа по указке с Запада.
"Большой надежды на добропорядочность таких СМИ и так уже не было, но сейчас они только подтвердили свой статус иноагентов, а также нежелательных, и даже запрещенных организаций. Проще говоря, тех площадок, которые российскому читателю стоит игнорировать, даже если они постараются пробиться в его инфополе", - добавил Немкин
.