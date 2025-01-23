https://ria.ru/20250123/gosduma-1995101188.html

В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику

В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении... РИА Новости, 23.01.2025

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2025-01-23T11:54:00+03:00

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украина

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дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении специальной военной операции на Украине работой на американскую публику. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "У Трампа есть американская аудитория, которая видит в нем мирового сильного лидера всего западного мира, и он не может ее разочаровать. Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, переговоры по Украине будут проходить "без шума и пыли", но под громкие заявления для внутренней аудитории. "Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами. Но нам все равно, что думают на Западе. Если мы сойдёмся с Трампом на приемлемых для нас условиях, то пусть что хочет рассказывает на публику, нам важен практический результат для нас, а оформление и яркие краски и славу пусть забирает новая администрация США", - сказал депутат. -0-

https://ria.ru/20250123/kosachev-1995081884.html

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в мире, украина, дональд трамп, дмитрий белик