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В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику - РИА Новости, 23.01.2025
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11:54 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995101188.html
В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику
В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:54:00+03:00
2025-01-23T11:54:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении специальной военной операции на Украине работой на американскую публику. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "У Трампа есть американская аудитория, которая видит в нем мирового сильного лидера всего западного мира, и он не может ее разочаровать. Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, переговоры по Украине будут проходить "без шума и пыли", но под громкие заявления для внутренней аудитории. "Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами. Но нам все равно, что думают на Западе. Если мы сойдёмся с Трампом на приемлемых для нас условиях, то пусть что хочет рассказывает на публику, нам важен практический результат для нас, а оформление и яркие краски и славу пусть забирает новая администрация США", - сказал депутат. -0-
https://ria.ru/20250123/kosachev-1995081884.html
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в мире, украина, дональд трамп, дмитрий белик
В мире, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Белик
В Госдуме назвали ультиматум Трампа работой на публику

Депутат Белик назвал ультиматум Трампа о завершении СВО работой на публику

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ультиматум президента США Дональда Трампа к России о завершении специальной военной операции на Украине работой на американскую публику.
Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп не понимает причин украинского конфликта, заявили в Совфеде
Вчера, 09:54
"У Трампа есть американская аудитория, которая видит в нем мирового сильного лидера всего западного мира, и он не может ее разочаровать. Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, переговоры по Украине будут проходить "без шума и пыли", но под громкие заявления для внутренней аудитории.
"Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами. Но нам все равно, что думают на Западе. Если мы сойдёмся с Трампом на приемлемых для нас условиях, то пусть что хочет рассказывает на публику, нам важен практический результат для нас, а оформление и яркие краски и славу пусть забирает новая администрация США", - сказал депутат. -0-
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На Западе отреагировали на дерзкий ультиматум Трампа России
Вчера, 09:47
 
В миреУкраинаДональд ТрампДмитрий Белик
 
 
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