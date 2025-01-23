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В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах - РИА Новости, 23.01.2025
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07:12 23.01.2025 (обновлено: 07:16 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995067658.html
В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах
В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах
Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество... РИА Новости, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что Минпросвещения поддержало его инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучение современных патриотических исполнителей. "К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнение современными патриотическими песнями создана. По его словам, в неё вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства, "вместе с которыми мы займемся формированием сборника вокально-хоровых произведений для 1-8 класса".
https://ria.ru/20250117/oge-1994237513.html
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олег газманов, госдума рф
Олег Газманов, Госдума РФ
В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах

Депутат Колунов: в школах могут начать изучать песни Shaman и Газманова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что Минпросвещения поддержало его инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучение современных патриотических исполнителей.
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"К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнение современными патриотическими песнями создана. По его словам, в неё вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства, "вместе с которыми мы займемся формированием сборника вокально-хоровых произведений для 1-8 класса".
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Олег ГазмановГосдума РФ
 
 
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