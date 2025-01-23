В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах
Депутат Колунов: в школах могут начать изучать песни Shaman и Газманова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что Минпросвещения поддержало его инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучение современных патриотических исполнителей.
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"К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнение современными патриотическими песнями создана. По его словам, в неё вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства, "вместе с которыми мы займемся формированием сборника вокально-хоровых произведений для 1-8 класса".
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