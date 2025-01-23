https://ria.ru/20250123/gosduma-1995067658.html

В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах

В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме анонсировали изучение песен Shaman и Газманова в школах

Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:12:00+03:00

2025-01-23T07:12:00+03:00

2025-01-23T07:16:00+03:00

олег газманов

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что Минпросвещения поддержало его инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучение современных патриотических исполнителей. "К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнение современными патриотическими песнями создана. По его словам, в неё вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства, "вместе с которыми мы займемся формированием сборника вокально-хоровых произведений для 1-8 класса".

https://ria.ru/20250117/oge-1994237513.html

https://ria.ru/20250113/ege-1993538990.html

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олег газманов, госдума рф