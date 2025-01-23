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Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.01.2025
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06:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995066735.html
Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, заявили в Госдуме
Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.01.2025
Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, заявили в Госдуме
Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, так как у многих европейских стран от подобной перспективы нет иммунитета, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:45:00+03:00
2025-01-23T06:45:00+03:00
словакия
европа
грузия
адальби шхагошев
роберт фицо
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, так как у многих европейских стран от подобной перспективы нет иммунитета, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране. "Перспектива свержения власти в Словакии по "цветному сценарию" - это худший прецедент для Европы. Он может запустить работающий механизм саморазрушения. Европа не имеет защитного иммунитета от такого воздействия, в отличие от других стран, переживших цветные революции", - сказал Шхагошев.
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словакия, европа, грузия, адальби шхагошев, роберт фицо, госдума рф
Словакия, Европа, Грузия, Адальби Шхагошев, Роберт Фицо, Госдума РФ
Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: сценарий цветной революции может разрушить Словакию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сценарий цветной революции может разрушить Словакию, так как у многих европейских стран от подобной перспективы нет иммунитета, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране.
"Перспектива свержения власти в Словакии по "цветному сценарию" - это худший прецедент для Европы. Он может запустить работающий механизм саморазрушения. Европа не имеет защитного иммунитета от такого воздействия, в отличие от других стран, переживших цветные революции", - сказал Шхагошев.
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СловакияЕвропаГрузияАдальби ШхагошевРоберт ФицоГосдума РФ
 
 
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