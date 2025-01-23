https://ria.ru/20250123/gosduma-1995062680.html

В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях

В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях - РИА Новости, 23.01.2025

В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается дать... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T04:12:00+03:00

2025-01-23T04:12:00+03:00

2025-01-23T04:12:00+03:00

общество

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

жилье

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается дать возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома (МКД) посредством видеоконференцсвязи с использованием государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) или иных систем электронного голосования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить возможность дистанционного участия в очной части общего собрания собственников помещений в МКД посредством ВКС с использованием ГИС ЖКХ или системы электронного голосования, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в этом доме", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что на сегодняшний день, чтобы собрание в МКД считалось правомочным, в нём должны принять участие не менее 50% собственников. Однако многие владельцы квартир посетить собрание очно не могут, что не позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений, из-за этого в протоколах таких собраний нередко появляются подделанные подписи отсутствующих жильцов, что становится причиной судебных разбирательств. Кроме того, законопроектом предлагается позволить владельцам квартир заранее получать необходимую информацию и материалы, которые будут представлены в рамках общедомового собрания. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, собрание жильцов может быть крайне эффективным инструментом, с помощью которого собственники помещений в МКД могут коллективно решать множество вопросов. Он добавил, что далеко не у всех жильцов получается принимать участие в таких мероприятиях из-за работы или занятости домашними делами. "Дав возможность собственникам квартир участвовать в собрании с помощью ВКС, мы решим сразу несколько проблем. Во-первых, собрать жильцов для видеоконференции проще, чем организовать очное собрание. Во-вторых, что важно, каждый владелец квартиры сможет гарантированно участвовать в обсуждении важных тем, будь то капитальный ремонт или эффективность управляющей компании, которые всё чаще становятся причиной многочисленных жалоб россиян. У граждан должна быть возможность самостоятельно принимать решения, которые касаются их имущества", – отметил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит эффективность управления МКД, и собственники, которые не могут лично присутствовать на собрании, больше не будут выпадать из жизни дома, получив возможность принимать участие в обсуждении дистанционно и высказывать своё мнение.

https://ria.ru/20250121/gosduma-1994841296.html

https://ria.ru/20250110/gosduma-1993037283.html

https://ria.ru/20250116/gosduma-1993930179.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, жилье, лдпр