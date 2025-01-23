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В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях - РИА Новости, 23.01.2025
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04:12 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995062680.html
В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях
В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях - РИА Новости, 23.01.2025
В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается дать... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:12:00+03:00
2025-01-23T04:12:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
жилье
лдпр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается дать возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома (МКД) посредством видеоконференцсвязи с использованием государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) или иных систем электронного голосования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить возможность дистанционного участия в очной части общего собрания собственников помещений в МКД посредством ВКС с использованием ГИС ЖКХ или системы электронного голосования, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в этом доме", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что на сегодняшний день, чтобы собрание в МКД считалось правомочным, в нём должны принять участие не менее 50% собственников. Однако многие владельцы квартир посетить собрание очно не могут, что не позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений, из-за этого в протоколах таких собраний нередко появляются подделанные подписи отсутствующих жильцов, что становится причиной судебных разбирательств. Кроме того, законопроектом предлагается позволить владельцам квартир заранее получать необходимую информацию и материалы, которые будут представлены в рамках общедомового собрания. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, собрание жильцов может быть крайне эффективным инструментом, с помощью которого собственники помещений в МКД могут коллективно решать множество вопросов. Он добавил, что далеко не у всех жильцов получается принимать участие в таких мероприятиях из-за работы или занятости домашними делами. "Дав возможность собственникам квартир участвовать в собрании с помощью ВКС, мы решим сразу несколько проблем. Во-первых, собрать жильцов для видеоконференции проще, чем организовать очное собрание. Во-вторых, что важно, каждый владелец квартиры сможет гарантированно участвовать в обсуждении важных тем, будь то капитальный ремонт или эффективность управляющей компании, которые всё чаще становятся причиной многочисленных жалоб россиян. У граждан должна быть возможность самостоятельно принимать решения, которые касаются их имущества", – отметил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит эффективность управления МКД, и собственники, которые не могут лично присутствовать на собрании, больше не будут выпадать из жизни дома, получив возможность принимать участие в обсуждении дистанционно и высказывать своё мнение.
https://ria.ru/20250121/gosduma-1994841296.html
https://ria.ru/20250110/gosduma-1993037283.html
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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, жилье, лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Жилье, ЛДПР
В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях

ЛДПР предлагает разрешить жильцам дистанционное участие в общем домовом собрании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается дать возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома (МКД) посредством видеоконференцсвязи с использованием государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) или иных систем электронного голосования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить возможность дистанционного участия в очной части общего собрания собственников помещений в МКД посредством ВКС с использованием ГИС ЖКХ или системы электронного голосования, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в этом доме", - сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что на сегодняшний день, чтобы собрание в МКД считалось правомочным, в нём должны принять участие не менее 50% собственников. Однако многие владельцы квартир посетить собрание очно не могут, что не позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений, из-за этого в протоколах таких собраний нередко появляются подделанные подписи отсутствующих жильцов, что становится причиной судебных разбирательств.
Кроме того, законопроектом предлагается позволить владельцам квартир заранее получать необходимую информацию и материалы, которые будут представлены в рамках общедомового собрания.
Как пояснил РИА Новости Слуцкий, собрание жильцов может быть крайне эффективным инструментом, с помощью которого собственники помещений в МКД могут коллективно решать множество вопросов. Он добавил, что далеко не у всех жильцов получается принимать участие в таких мероприятиях из-за работы или занятости домашними делами.
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"Дав возможность собственникам квартир участвовать в собрании с помощью ВКС, мы решим сразу несколько проблем. Во-первых, собрать жильцов для видеоконференции проще, чем организовать очное собрание. Во-вторых, что важно, каждый владелец квартиры сможет гарантированно участвовать в обсуждении важных тем, будь то капитальный ремонт или эффективность управляющей компании, которые всё чаще становятся причиной многочисленных жалоб россиян. У граждан должна быть возможность самостоятельно принимать решения, которые касаются их имущества", – отметил парламентарий.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит эффективность управления МКД, и собственники, которые не могут лично присутствовать на собрании, больше не будут выпадать из жизни дома, получив возможность принимать участие в обсуждении дистанционно и высказывать своё мнение.
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ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЖильеЛДПР
 
 
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