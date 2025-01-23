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В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России - РИА Новости, 23.01.2025
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01:46 23.01.2025 (обновлено: 06:15 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:46:00+03:00
2025-01-23T06:15:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало."Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", — сказал депутат.
https://ria.ru/20250122/gosduma-1994961531.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

Депутат Шеремет призвал Трампа не разговаривать с Россией языком силы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
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"Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало.
"Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", — сказал депутат.
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