https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html

В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T01:46:00+03:00

2025-01-23T01:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало."Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", — сказал депутат.

https://ria.ru/20250122/gosduma-1994961531.html

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994887528.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф