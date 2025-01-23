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"Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов - РИА Новости, 23.01.2025
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00:11 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995053559.html
"Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов
"Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов - РИА Новости, 23.01.2025
"Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов
Партия "Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов, которые пройдут в Госдуму после выборов в 2026 году, заявил секретарь Генсовета "Единой России"... РИА Новости, 23.01.2025
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политика
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элла памфилова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов, которые пройдут в Госдуму после выборов в 2026 году, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени. "KPI для депутатов Госдумы (от партии - ред.) будет меняться в 2026 году. Эта тема будет предметом очень серьезного обсуждения, и я думаю, что дискуссия будет непростая", - сказал Якушев журналистам. Он уточнил, что депутаты от ЕР, которые пройдут в новый созыв Госдумы, уже начнут работать по новым KPI.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989257850.html
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политика, россия, владимир якушев, элла памфилова, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Якушев, Элла Памфилова, Единая Россия, Госдума РФ
"Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов

Якушев: для депутатов, которые пройдут в Госдуму в 2026 году, введут новый KPI

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов, которые пройдут в Госдуму после выборов в 2026 году, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени.
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"KPI для депутатов Госдумы (от партии - ред.) будет меняться в 2026 году. Эта тема будет предметом очень серьезного обсуждения, и я думаю, что дискуссия будет непростая", - сказал Якушев журналистам.
Он уточнил, что депутаты от ЕР, которые пройдут в новый созыв Госдумы, уже начнут работать по новым KPI.
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