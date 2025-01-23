ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Горловке, включая кассетные
© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. 23 января 2025
Последствия обстрела поселка Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. 23 января 2025
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, включая центр, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых кассетные, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В ведомстве добавили, что с 12.30 до 14.40 мск было выпущено три снаряда указанного калибра по Центрально-Городскому району и восемь снарядов кассетного типа по Никитовскому району города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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