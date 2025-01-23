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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 23.01.2025 (обновлено: 15:30 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/gorlovka-1995149399.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, включая центр, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых кассетные, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:27:00+03:00
2025-01-23T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, включая центр, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых кассетные, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. В ведомстве добавили, что с 12.30 до 14.40 мск было выпущено три снаряда указанного калибра по Центрально-Городскому району и восемь снарядов кассетного типа по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250123/azov-1995138431.html
https://ria.ru/20250123/spectator-1995123035.html
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россия
донецкая народная республика
горловка
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Горловке, включая кассетные

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. 23 января 2025
Последствия обстрела поселка Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела поселка Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. 23 января 2025
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ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, включая центр, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых кассетные, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления.
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В ведомстве добавили, что с 12.30 до 14.40 мск было выпущено три снаряда указанного калибра по Центрально-Городскому району и восемь снарядов кассетного типа по Никитовскому району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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