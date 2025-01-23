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В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости - РИА Новости, 24.01.2025
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22:04 23.01.2025 (обновлено: 00:21 24.01.2025)
https://ria.ru/20250123/germaniya-1995225080.html
В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости
В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости - РИА Новости, 24.01.2025
В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости
Генеральная прокуратура Берлина в судебном порядке предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-23T22:04:00+03:00
2025-01-24T00:21:00+03:00
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БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина в судебном порядке предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг в 2021-2022 годах, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. "Прокуратура Берлина предъявила в земельном суде Берлина обвинения в пяти случаях подделки документов группой лиц, а также в трех случаях подготовки и двух случаях совершения особо крупного мошенничества 59-летней женщине, которая продавала российскую недвижимость в Берлине с сентября 2021 года по февраль 2022 года по, якобы, доверенности Российской Федерации", - говорится в сообщении. В сообщении прокуратуры не уточняется, гражданкой какой страны является подсудимая, или как её зовут. По информации издания Spiegel, женщина, которую зовут на украинский манер "Олена", выдавала себя за сотрудницу ФСБ. Как следует из доклада ведомства, мошенница является соучастницей уже находящегося несколько лет под следствием мужчины. Как ранее сообщалось в ряде немецких СМИ, по данному делу ранее к уголовной ответственности привлекался берлинский стоматолог, который в 2021 и 2022 годах продал по поддельным документам принадлежащую РФ недвижимость в районе Лихтенберг. Также сообщалось, что власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ. В декабре 2022 года правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость.
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983729254.html
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в мире, германия, берлин (город), россия, происшествия
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Происшествия
В Германии женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости

Женщине в ФРГ предъявили обвинение в незаконной продаже российской недвижимости

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина в судебном порядке предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг в 2021-2022 годах, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.
"Прокуратура Берлина предъявила в земельном суде Берлина обвинения в пяти случаях подделки документов группой лиц, а также в трех случаях подготовки и двух случаях совершения особо крупного мошенничества 59-летней женщине, которая продавала российскую недвижимость в Берлине с сентября 2021 года по февраль 2022 года по, якобы, доверенности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В сообщении прокуратуры не уточняется, гражданкой какой страны является подсудимая, или как её зовут. По информации издания Spiegel, женщина, которую зовут на украинский манер "Олена", выдавала себя за сотрудницу ФСБ.
Как следует из доклада ведомства, мошенница является соучастницей уже находящегося несколько лет под следствием мужчины. Как ранее сообщалось в ряде немецких СМИ, по данному делу ранее к уголовной ответственности привлекался берлинский стоматолог, который в 2021 и 2022 годах продал по поддельным документам принадлежащую РФ недвижимость в районе Лихтенберг.
Также сообщалось, что власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ.
В декабре 2022 года правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость.
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