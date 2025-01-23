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В Германии выступили против размещения американских ракет - РИА Новости, 23.01.2025
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12:15 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/germanija-1995104200.html
В Германии выступили против размещения американских ракет
В Германии выступили против размещения американских ракет - РИА Новости, 23.01.2025
В Германии выступили против размещения американских ракет
Немецкие общественные деятели подписали открытое письмо против размещения американских ракет средней дальности на территории ФРГ, среди подписантов глава партии РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:15:00+03:00
2025-01-23T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Немецкие общественные деятели подписали открытое письмо против размещения американских ракет средней дальности на территории ФРГ, среди подписантов глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, председатель совета евангелической церкви Германии Маргот Кессман, сообщает телеканал NTV. Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Активисты движения за мир и ученые в преддверии выборов в Бундестаг призывают не допустить размещения американского оружия средней дальности в Германии. Кандидаты (на пост канцлера – ред.) также не должны допустить участия Германии в разработке европейского оружия средней дальности, говорится в открытом письме, подписанном, в частности, председателем Совета Евангелической церкви ФРГ Маргот Кессман, главой ССВ Сарой Вагенкнехт и ученым Эрнстом Ульрихом фон Вайцзеккером", - говорится в письме. Россия, по мнению авторов письма, может отреагировать на этот шаг, "направив на Германию оружие сопоставимой мощности". "Размещение… оружия средней дальности в Германии означает, что США могут уничтожить стратегические объекты, такие как ракетные шахты, командные пункты, центры принятия решений, а также системы раннего предупреждения в России, в считанные минуты - то есть практически без предупреждения", - считают подписавшие письмо. Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html
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Германия, США, Россия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Бундестаг Германии, В мире
В Германии выступили против размещения американских ракет

NTV: в ФРГ выступили против размещения американских ракет средней дальности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Немецкие общественные деятели подписали открытое письмо против размещения американских ракет средней дальности на территории ФРГ, среди подписантов глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, председатель совета евангелической церкви Германии Маргот Кессман, сообщает телеканал NTV.
Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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"Активисты движения за мир и ученые в преддверии выборов в Бундестаг призывают не допустить размещения американского оружия средней дальности в Германии. Кандидаты (на пост канцлера – ред.) также не должны допустить участия Германии в разработке европейского оружия средней дальности, говорится в открытом письме, подписанном, в частности, председателем Совета Евангелической церкви ФРГ Маргот Кессман, главой ССВ Сарой Вагенкнехт и ученым Эрнстом Ульрихом фон Вайцзеккером", - говорится в письме.
Россия, по мнению авторов письма, может отреагировать на этот шаг, "направив на Германию оружие сопоставимой мощности".
"Размещение… оружия средней дальности в Германии означает, что США могут уничтожить стратегические объекты, такие как ракетные шахты, командные пункты, центры принятия решений, а также системы раннего предупреждения в России, в считанные минуты - то есть практически без предупреждения", - считают подписавшие письмо.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
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