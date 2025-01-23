В Германии выступили против размещения американских ракет
NTV: в ФРГ выступили против размещения американских ракет средней дальности
Флаг Федеративной Республики Германия . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Немецкие общественные деятели подписали открытое письмо против размещения американских ракет средней дальности на территории ФРГ, среди подписантов глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, ученый-физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, председатель совета евангелической церкви Германии Маргот Кессман, сообщает телеканал NTV.
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"Активисты движения за мир и ученые в преддверии выборов в Бундестаг призывают не допустить размещения американского оружия средней дальности в Германии. Кандидаты (на пост канцлера – ред.) также не должны допустить участия Германии в разработке европейского оружия средней дальности, говорится в открытом письме, подписанном, в частности, председателем Совета Евангелической церкви ФРГ Маргот Кессман, главой ССВ Сарой Вагенкнехт и ученым Эрнстом Ульрихом фон Вайцзеккером", - говорится в письме.
Россия, по мнению авторов письма, может отреагировать на этот шаг, "направив на Германию оружие сопоставимой мощности".
"Размещение… оружия средней дальности в Германии означает, что США могут уничтожить стратегические объекты, такие как ракетные шахты, командные пункты, центры принятия решений, а также системы раннего предупреждения в России, в считанные минуты - то есть практически без предупреждения", - считают подписавшие письмо.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.