https://ria.ru/20250123/gensek-1995085235.html
Генсек НАТО призвал исправить траекторию конфликта на Украине
Генсек НАТО призвал исправить траекторию конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Генсек НАТО призвал исправить траекторию конфликта на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен нарастить, а не сокращать поддержку Украины, чтобы изменить "неправильную" траекторию конфликта. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:16:00+03:00
2025-01-23T10:16:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен нарастить, а не сокращать поддержку Украины, чтобы изменить "неправильную" траекторию конфликта. "Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить", - сказал он на дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Рютте также утверждает, что конфликт имеет "геополитическое" значение, поэтому все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, и не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html
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РИА Новости
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в мире, украина, давос, россия, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Давос, Россия, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Генсек НАТО призвал исправить траекторию конфликта на Украине
Генсек НАТО Рютте: назвал траекторию конфликта на Украине неправильной