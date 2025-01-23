https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля

Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля - РИА Новости, 23.01.2025

Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля

В ожидании предстоящего телефонного разговора Трампа с Путиным на фоне обещаний нового американского президента достичь мира на Украине за сто дней есть... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:07:00+03:00

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В ожидании предстоящего телефонного разговора Трампа с Путиным на фоне обещаний нового американского президента достичь мира на Украине за сто дней есть наглядный пример того, как складывается ситуация там, где американцы уже добились перемирия: между Израилем и палестинцами. Оно вступило в силу четыре дня назад — когда были освобождены первые израильские заложники и палестинские заключенные. Теперь в Газе спокойно?Нет, вчера опять были убиты и ранены палестинцы в Рафахе, в центре сектора Газа. Более того, во вторник Нетаньяху объявил о начале операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан, второй части палестинской территории. Под видом борьбы с террористами атакуют Дженин, Вифлеем, Наблус, Рамаллу — десятки погибших, множество раненых. ЦАХАЛ периодически била по Западному берегу все пятнадцать месяцев геноцида в Газе, а сейчас Нетаньяху решил отвлечь внимание недовольных перемирием (а это и часть министров его коалиционного правительства, уже ушедших в отставку) от Газы на Западный берег. Если там вспыхнет полноценный пожар, то перемирие будет полностью сорвано — и Нетаньяху откажется и от вывода войск из Газы, и от освобождения палестинских заключенных.Ведь сама эта сделка была навязана ему американцами: сразу двумя администрациями — уходящей и новой. Он пошел навстречу Трампу, чтобы тот мог объявить о большом успехе, о прекращении кровопролития. Однако проблема в том, что настоящее перемирие после того, что совершил в Газе Израиль, невозможно. При этом в самом еврейском государстве многие считают отвод войск капитуляцией, а палестинцы и большая часть мирового сообщества требуют предоставления Палестине реальной независимости и наказания виновных в геноциде. Просто так вернуться к ситуации до 7 октября 2023 года невозможно: даже если перемирие продержится все сорок дней и все заложники будут освобождены, в Израиле будут недовольны. Ведь главной целью операции в Газе было не освобождение заложников и ликвидация власти ХАМАС, а уничтожение ХАМАС и выдавливание палестинцев из большей части сектора Газа с последующим его расчленением и присоединением куска его территории к Израилю (не юридически, а фактически).Ничего этого сделать не удалось: убив большую часть верхушки ХАМАС и около восьми тысяч бойцов, Израиль снес большую часть Газы с лица земли, но не сломил палестинцев. Когда будут разобраны завалы, станет понятно, что жертв даже больше, чем официальные 47 тысяч: западные и международные гуманитарные структуры считают, что количество погибших будет больше процентов на сорок. Большинство из убитых — женщины и дети. А еще есть свыше сотни тысяч раненых и два с лишним миллиона переживших этот ад с бомбежками, блокадой, арестами, депортациями, голодом и нехваткой лекарств. Обвинение в геноциде, рассматриваемое сейчас в международном суде, со временем станет приговором — но и так уже понятно, что мы имеем дело со страшным и сознательным преступлением против человечности, с настоящим геноцидом. Израиль не понес за это никакой ответственности, не получил даже символических санкций от международного сообщества (благодаря праву вето США), однако моральный урон для него огромный. Нетаньяху растратил последние остатки образа страны-жертвы, "страны народа, ставшего жертвой холокоста". После того, что весь мир увидел на кадрах из Газы, спекулировать на трагедии времен Второй мировой войны больше не удастся, как и не получится вешать на всех критиков действий Израиля ярлык антисемитизма. А этой критики будет все больше — и не только за геноцид, но и за ту политику, которую Израиль собирается проводить в будущем.Ведь что нужно сделать, чтобы перемирие стало постоянным: нужны реальные переговоры не просто о восстановлении Газы и гарантиях ее неприкосновенности от новых атак Израиля — необходимы серьезнейшие усилия по созданию самостоятельного и полноценного палестинского государства. С территорией, контролем над границами, финансовой системой и армией, независимыми от Израиля и его намерений. Но именно этого категорически не хотят в Тель-Авиве. Более того, все происходившее в Газе было направлено на то, чтобы уничтожить последний сохранившийся неразделенным кусок палестинской территории, выдавить из него палестинцев. Превратить Газу в Западный сектор, где палестинские территории давно уже превращены в сито, во множество точек, разделенных израильскими поселениями и коммуникациями.В первый срок Трампа был подготовлен план разделения Израиля и Палестины, на основе которого потом заключены Авраамовы соглашения, предусматривавшие установление отношений между Израилем и рядом арабских стран, включая Объединенные Арабские Эмираты. План был нежизнеспособным, потому что не давал палестинцам реальной независимости от Израиля, сохраняя территориальную раздробленность Западного берега реки Иордан. Сейчас, после устроенного Израилем в Газе, просто невозможно себе представить, что на установление дипотношений с ним пойдет Саудовская Аравия — как бы этого ни хотелось Трампу и многим в американской элите.И дело тут не в фигуре Нетаньяху, а в том, что в Израиле сейчас нет сил, способных взять на себя ответственность и проявить мужество за признание права палестинцев на независимое существование. Речь идет даже не о возврате им незаконно отнятых земель, а просто о начале реального продвижения к строительству независимой Палестины. Для начала хотя бы на территории Газы, которую восстановят усилиями всего арабского мира. Теоретически тот же Трамп мог бы настаивать на таком решении — но, увы, шансов на это практически нет: американский истеблишмент реально ставит интересы Израиля выше всего. Проблема лишь в том, что нынешнее понимание этих "интересов" самоубийственно для еврейского государства — оно ведет его не просто в тупик в отношениях с исламским миром, не просто к статусу мирового изгоя, а прямиком к обрыву, к реальной катастрофе.

https://ria.ru/20250121/gaza-1994761424.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html

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