https://ria.ru/20250123/gatilov-1995148463.html

Запад поставил мир на грань ядерной войны, заявил постпред Гатилов

Запад поставил мир на грань ядерной войны, заявил постпред Гатилов - РИА Новости, 23.01.2025

Запад поставил мир на грань ядерной войны, заявил постпред Гатилов

Действия Запада на Украине фактически поставили мир на грань ядерной войны, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:23:00+03:00

2025-01-23T15:23:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости. Действия Запада на Украине фактически поставили мир на грань ядерной войны, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Особую обеспокоенность вызывают последние шаги так называемого "коллективного Запада" в ситуации на Украине и вокруг неё. Своими, без преувеличения, безрассудными действиями, в том числе посредством ракетных ударов по стратегическим и экологически опасным объектам на территории нашей страны, направленными на дальнейшее разжигание конфликта и провоцирование России на ответную эскалацию, Запад в лице государств-спонсоров киевского режима фактически поставил мир на грань ядерной войны", - сказал он на пленарном заседании конференции ООН по разоружению. Гатилов добавил, что особую ответственность за это несут США, Великобритания и Франция, лидеры которых, подписавшись 3 января 2022 года под заявлением пяти государств - постоянных членов СБ ООН, взяли на себя обязательство избегать возникновения любой военной конфронтации между ядерными державами, которая может привести к их прямому столкновению. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html

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в мире, украина, россия, сша, геннадий гатилов, сергей лавров, оон, нато