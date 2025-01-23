СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
Financial Times: отправка 200 тысяч западных солдат на Украину невозможна
© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отправка 200 тысяч западных военных на Украину, о которой Владимир Зеленский говорил на экономическом форуме в Давосе, невозможна, пишет Financial Times.
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"Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны", — говорится в материале.
Обозреватели также отметили, что сама отправка западных войск на Украину маловероятна.
Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран.
Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что стране нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
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