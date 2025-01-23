https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе

СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе

Отправка 200 тысяч западных военных на Украину, о которой Владимир Зеленский говорил на экономическом форуме в Давосе, невозможна, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:04:00+03:00

2025-01-23T09:04:00+03:00

2025-01-23T15:52:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

всемирный экономический форум в давосе

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отправка 200 тысяч западных военных на Украину, о которой Владимир Зеленский говорил на экономическом форуме в Давосе, невозможна, пишет Financial Times."Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны", — говорится в материале.Обозреватели также отметили, что сама отправка западных войск на Украину маловероятна.Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран.Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что стране нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.

https://ria.ru/20250122/davos-1995020043.html

https://ria.ru/20250122/kallas-1994967148.html

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в мире, украина, россия, давос, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, всемирный экономический форум в давосе