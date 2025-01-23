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СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025
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09:04 23.01.2025 (обновлено: 15:52 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
Отправка 200 тысяч западных военных на Украину, о которой Владимир Зеленский говорил на экономическом форуме в Давосе, невозможна, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:04:00+03:00
2025-01-23T15:52:00+03:00
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дональд трамп
дмитрий песков
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отправка 200 тысяч западных военных на Украину, о которой Владимир Зеленский говорил на экономическом форуме в Давосе, невозможна, пишет Financial Times."Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны", — говорится в материале.Обозреватели также отметили, что сама отправка западных войск на Украину маловероятна.Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран.Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что стране нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
https://ria.ru/20250122/davos-1995020043.html
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в мире, украина, россия, давос, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Украина, Россия, Давос, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Всемирный экономический форум в Давосе
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе

Financial Times: отправка 200 тысяч западных солдат на Украину невозможна

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отправка 200 тысяч западных военных на Украину, о которой Владимир Зеленский говорил на экономическом форуме в Давосе, невозможна, пишет Financial Times.
«
"Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени. Это количество превышает число солдат, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны", — говорится в материале.
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Обозреватели также отметили, что сама отправка западных войск на Украину маловероятна.
Накануне Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в Давосе вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран.
Агентство Reuters сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что стране нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
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В миреУкраинаРоссияДавосВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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