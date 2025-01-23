https://ria.ru/20250123/fsb-1995168526.html

Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные

Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные - РИА Новости, 23.01.2025

Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные

Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:18:00+03:00

2025-01-23T16:18:00+03:00

2025-01-23T16:27:00+03:00

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.Накануне в пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что суд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене."Установлено, что Шатресов Д.А., располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки", - говорится в сообщении.В январе 2024 года Шатресов был задержан сотрудниками УФСБ России при попытке передачи секретных материалов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250116/sledstvie-1993973878.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия