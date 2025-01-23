https://ria.ru/20250123/fsb-1995168526.html
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные - РИА Новости, 23.01.2025
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные
Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:18:00+03:00
2025-01-23T16:18:00+03:00
2025-01-23T16:27:00+03:00
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995006057_0:314:831:781_1920x0_80_0_0_b03469905084daf862dd5f7523e2379c.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.Накануне в пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что суд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене."Установлено, что Шатресов Д.А., располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки", - говорится в сообщении.В январе 2024 года Шатресов был задержан сотрудниками УФСБ России при попытке передачи секретных материалов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250116/sledstvie-1993973878.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995006057_0:187:832:810_1920x0_80_0_0_1a98777e070cc8c5944c877f81def5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные
ФСБ: россиянин Шатресов планировал передать разведке США секретные данные