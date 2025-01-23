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Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные - РИА Новости, 23.01.2025
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16:18 23.01.2025 (обновлено: 16:27 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/fsb-1995168526.html
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные - РИА Новости, 23.01.2025
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные
Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:18:00+03:00
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сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.Накануне в пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что суд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене."Установлено, что Шатресов Д.А., располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки", - говорится в сообщении.В январе 2024 года Шатресов был задержан сотрудниками УФСБ России при попытке передачи секретных материалов, добавили в ведомстве.
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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Осужденный россиянин Шатресов хотел передать разведке США секретные данные

ФСБ: россиянин Шатресов планировал передать разведке США секретные данные

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДмитрий Шатресов в Московском городском суде
Дмитрий Шатресов в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Дмитрий Шатресов в Московском городском суде
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденный за государственную измену россиянин Дмитрий Шатресов намеревался передать разведке США секретные сведения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
Накануне в пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что суд приговорил к 17 годам колонии россиянина Дмитрия Шатресова по уголовному делу о государственной измене.
«
"Установлено, что Шатресов Д.А., располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки", - говорится в сообщении.
В январе 2024 года Шатресов был задержан сотрудниками УФСБ России при попытке передачи секретных материалов, добавили в ведомстве.
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