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Стубб: Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в НАТО, подав заявку сейчас - РИА Новости, 23.01.2025
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11:02 23.01.2025 (обновлено: 11:17 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/finlyandiya-1995093542.html
Стубб: Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в НАТО, подав заявку сейчас
Стубб: Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в НАТО, подав заявку сейчас - РИА Новости, 23.01.2025
Стубб: Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в НАТО, подав заявку сейчас
Президент Финляндия Александр Стубб заявил, что его страна и соседняя Швеция не смогли бы вступить в НАТО, если бы подали заявку сейчас. РИА Новости, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Финляндия Александр Стубб заявил, что его страна и соседняя Швеция не смогли бы вступить в НАТО, если бы подали заявку сейчас. "Если бы мы сейчас вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, я не уверен, что мы бы его получили", - сказал Стубб в интервью Financial Times. По словам Стубба, сейчас стремление Финляндии и Швеции в НАТО могло бы восприниматься как провокация. "Но все произошло очень быстро, и люди поняли, что мы являемся поставщиком безопасности, а не ее потребителем, что мы хотим укрепить северо-восточный фланг альянса, и поэтому нам стоит присоединиться к крупным оборонным державам", - добавил он. Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250122/moldavija-1995005060.html
https://ria.ru/20250122/finljandija-1994942906.html
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финляндия, швеция, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Финляндия, Швеция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
Стубб: Финляндия и Швеция не смогли бы вступить в НАТО, подав заявку сейчас

Президент Стубб: Финляндия и Швеция не вступили бы в НАТО, подав заявку сейчас

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Финляндия Александр Стубб заявил, что его страна и соседняя Швеция не смогли бы вступить в НАТО, если бы подали заявку сейчас.
"Если бы мы сейчас вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, я не уверен, что мы бы его получили", - сказал Стубб в интервью Financial Times.
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По словам Стубба, сейчас стремление Финляндии и Швеции в НАТО могло бы восприниматься как провокация. "Но все произошло очень быстро, и люди поняли, что мы являемся поставщиком безопасности, а не ее потребителем, что мы хотим укрепить северо-восточный фланг альянса, и поэтому нам стоит присоединиться к крупным оборонным державам", - добавил он.
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года.
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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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