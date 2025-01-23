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Анкара заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине, сообщил источник
Анкара заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 23.01.2025
Анкара заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с главой европейской дипломатии Каей Каллас в пятницу заявит о необходимости активировать переговорный процесс по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:58:00+03:00
2025-01-23T13:58:00+03:00
2025-01-23T13:58:00+03:00
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с главой европейской дипломатии Каей Каллас в пятницу заявит о необходимости активировать переговорный процесс по Украине, чтобы положить конец конфликту, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Глава МИД Турции заявит о поддержке Анкарой активизации переговорного процесса для справедливого и прочного урегулирования конфликта между Украиной и Россией дипломатическим путем, чтобы положить ему конец", - уточнил собеседник агентства. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241103/turtsiya-1981661025.html
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в мире, украина, россия, турция, хакан фидан, нато
В мире, Украина, Россия, Турция, Хакан Фидан, НАТО
Анкара заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине, сообщил источник
Глава МИД Турции Фидан заявит ЕС о необходимости переговоров по Украине