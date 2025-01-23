https://ria.ru/20250123/fas-1995223566.html

ФАС выдала предостережение из-за заявления о росте цен на авиабилеты

ФАС выдала предостережение из-за заявления о росте цен на авиабилеты - РИА Новости, 23.01.2025

ФАС выдала предостережение из-за заявления о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю Общественной организации "Союз пассажиров" из-за публичного заявления о росте цен... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T21:28:00+03:00

2025-01-23T21:28:00+03:00

2025-01-23T21:29:00+03:00

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аэрофлот

s7 airlines

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю Общественной организации "Союз пассажиров" из-за публичного заявления о росте цен на авиабилеты, сообщило ведомство. Служба приводит прогноз главы союза, озвученный в СМИ в среду: "Цены на авиабилеты в России вырастут на 15-20%. Это связано с тем, что авиакомпании установят повышенные цены на 40% билетов из-за решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС)". Как отмечает ФАС, заявления о предполагаемом росте цен в будущем периоде могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей. "ФАС России выдает предостережения о недопустимости совершения подобных действий. Законом о защите конкуренции запрещается координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит в том числе к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок", - сообщило ведомство. Служба отметила, что предостережение - это превентивная мера, которая в максимально короткие сроки позволяет скорректировать антиконкурентное поведение участников рынка. ФАС 22 января согласовала прописанные "Аэрофлотом" и S7 внутренние документы с принципами ценообразования на авиабилеты. Авиакомпании не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%.

https://ria.ru/20250120/mintrans-1994523983.html

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россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аэрофлот, s7 airlines