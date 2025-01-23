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Европарламент утвердил резолюцию о санкциях против российских СМИ - РИА Новости, 23.01.2025
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14:32 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/evroparlament-1995132974.html
Европарламент утвердил резолюцию о санкциях против российских СМИ
Европарламент утвердил резолюцию о санкциях против российских СМИ - РИА Новости, 23.01.2025
Европарламент утвердил резолюцию о санкциях против российских СМИ
Европейский парламент в четверг большинством голосов утвердил очередную антироссийскую резолюцию с призывом к странам ЕС расширять санкции против СМИ России за... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:32:00+03:00
2025-01-23T14:32:00+03:00
в мире
россия
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страсбург
марк цукерберг
сергей лавров
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Европейский парламент в четверг большинством голосов утвердил очередную антироссийскую резолюцию с призывом к странам ЕС расширять санкции против СМИ России за якобы "дезинформацию" и поддержку СВО, следует из итогов голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Документ поддержали 480 депутатов, против высказались 58, 48 воздержались. "Европарламент призывает ЕС расширить санкции против российских СМИ, проводящих кампании дезинформации и информационной манипуляции, поддерживающих и оправдывающих агрессию против Украины", - говорится в документе. Там также попытались связать недавние заявления основателя американской корпорации Meta* (владелец соцсетей Facebook и Instagram, запрещены в РФ как экстремистские) Марка Цукерберга о прекращении фактчекинга с "содействованием российской дезинформации". "Европарламент выражает глубокую обеспокоенность недавними заявлениями руководства компаний социальных сетей о смягчении правил проверки фактов и модерации и тем, что это еще больше упростит российскую кампанию по дезинформации по всему миру", - указывается в резолюции ЕП. Депутаты также призвали Еврокомиссию "строго соблюдать Закон о цифровых услугах в ответ на эти заявления Meta* и X, в том числе в качестве важной части борьбы с российской дезинформацией". Европарламент в своем документе также в очередной раз обвиняет Россию "в попытках пересмотреть и исказить историю" и призывает "запретить на территории ЕС использование не только нацистской, но и советской коммунистической символики, а также символов агрессии России против Украины". Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. *Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250122/finljandija-1995000119.html
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в мире, россия, франция, страсбург, марк цукерберг, сергей лавров, евросоюз, европарламент, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Россия, Франция, Страсбург, Марк Цукерберг, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент, Выборы президента Белоруссии — 2025
Европарламент утвердил резолюцию о санкциях против российских СМИ

Европарламент принял резолюцию о санкциях против СМИ России за поддержку СВО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Европейский парламент в четверг большинством голосов утвердил очередную антироссийскую резолюцию с призывом к странам ЕС расширять санкции против СМИ России за якобы "дезинформацию" и поддержку СВО, следует из итогов голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Документ поддержали 480 депутатов, против высказались 58, 48 воздержались.
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"Европарламент призывает ЕС расширить санкции против российских СМИ, проводящих кампании дезинформации и информационной манипуляции, поддерживающих и оправдывающих агрессию против Украины", - говорится в документе.
Там также попытались связать недавние заявления основателя американской корпорации Meta* (владелец соцсетей Facebook и Instagram, запрещены в РФ как экстремистские) Марка Цукерберга о прекращении фактчекинга с "содействованием российской дезинформации".
"Европарламент выражает глубокую обеспокоенность недавними заявлениями руководства компаний социальных сетей о смягчении правил проверки фактов и модерации и тем, что это еще больше упростит российскую кампанию по дезинформации по всему миру", - указывается в резолюции ЕП.
Депутаты также призвали Еврокомиссию "строго соблюдать Закон о цифровых услугах в ответ на эти заявления Meta* и X, в том числе в качестве важной части борьбы с российской дезинформацией".
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Европарламент в своем документе также в очередной раз обвиняет Россию "в попытках пересмотреть и исказить историю" и призывает "запретить на территории ЕС использование не только нацистской, но и советской коммунистической символики, а также символов агрессии России против Украины".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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