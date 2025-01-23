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ЕС сам наносит себе экономический ущерб, заявила Захарова
ЕС сам наносит себе экономический ущерб, заявила Захарова - РИА Новости, 23.01.2025
ЕС сам наносит себе экономический ущерб, заявила Захарова
Европейский союз, где готовится дорожная карта по полному отказу от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб, заявила официальный... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:09:00+03:00
2025-01-23T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейский союз, где готовится дорожная карта по полному отказу от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ она упомянула план ЕС представить в феврале дорожную карту для стран союза по полному избавлению от российских энергоносителей. "Мы буквально в реальном времени наблюдаем за тем, как Евросоюз своими же руками ломает фундамент, на котором десятилетиями держалось его благосостояние. И при этом они отрицают наличие других полюсов и нарастание других центров экономического роста. А как они не появятся? Если они просто берут российские же ресурсы на основе равноправного взаимодействия и используют их, кстати говоря, по тем схемам, которые использовали раньше есовцы. Во благо своей промышленности", - сказала Захарова. Она добавила, что навязываемая Брюсселем энергетическая политика все больше напоминает смесь эксперимента по ускоренному сокращению потребления углеводородов и стремления руководства бюрократии ЕС добиться передела энергорынка союза в пользу США.
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цены на нефть, россия, брюссель, сша, мария захарова, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Брюссель, США, Мария Захарова, Евросоюз
ЕС сам наносит себе экономический ущерб, заявила Захарова
Захарова: ЕС сам наносит себе ущерб, отказываясь от российских энергоносителей
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейский союз, где готовится дорожная карта по полному отказу от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она упомянула план ЕС представить в феврале дорожную карту для стран союза по полному избавлению от российских энергоносителей.
"Мы буквально в реальном времени наблюдаем за тем, как Евросоюз своими же руками ломает фундамент, на котором десятилетиями держалось его благосостояние. И при этом они отрицают наличие других полюсов и нарастание других центров экономического роста. А как они не появятся? Если они просто берут российские же ресурсы на основе равноправного взаимодействия и используют их, кстати говоря, по тем схемам, которые использовали раньше есовцы. Во благо своей промышленности", - сказала Захарова.
Она добавила, что навязываемая Брюсселем энергетическая политика все больше напоминает смесь эксперимента по ускоренному сокращению потребления углеводородов и стремления руководства бюрократии ЕС добиться передела энергорынка союза в пользу США.