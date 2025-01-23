https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html

Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом

Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом - РИА Новости, 23.01.2025

Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом

Врио главы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов в беседе с РИА Новости назвали атаки украинских войск на город террористическим актом,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T01:09:00+03:00

2025-01-23T01:09:00+03:00

2025-01-23T01:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

днепр (город)

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Врио главы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов в беседе с РИА Новости назвали атаки украинских войск на город террористическим актом, мишенью которого являются мирные жители. ВСУ в среду атаковали Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших и разрушений не было. Это не первый случай, когда украинская сторона атакую город дронами и обстреливает. "Это террористический акт. Мишенью атак ни в коем случае не должны становиться мирные жители", - сказал Пухов РИА Новости. По его словам, атаки ВСУ нацелены на гражданскую инфраструктуру и жилую застройку. Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС, расположен на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html

https://ria.ru/20250123/obstrel-1995053693.html

энергодар

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энергодар, днепр (город), вооруженные силы украины, запорожская аэс