https://ria.ru/20250123/energodar-1995056917.html
Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом
Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом - РИА Новости, 23.01.2025
Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом
Врио главы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов в беседе с РИА Новости назвали атаки украинских войск на город террористическим актом,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:09:00+03:00
2025-01-23T01:09:00+03:00
2025-01-23T01:09:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Врио главы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов в беседе с РИА Новости назвали атаки украинских войск на город террористическим актом, мишенью которого являются мирные жители. ВСУ в среду атаковали Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших и разрушений не было. Это не первый случай, когда украинская сторона атакую город дронами и обстреливает. "Это террористический акт. Мишенью атак ни в коем случае не должны становиться мирные жители", - сказал Пухов РИА Новости. По его словам, атаки ВСУ нацелены на гражданскую инфраструктуру и жилую застройку. Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС, расположен на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html
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энергодар, днепр (город), вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Врио главы Энергодара назвал атаки ВСУ на город терактом
Врио главы Энергодара Пухов: атаки ВСУ на город являются терактом