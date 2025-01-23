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В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 23.01.2025 (обновлено: 23:29 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ekstremist-1995224390.html
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ
Австрийский представитель правоэкстремистского идентитарного движения, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате удара беспилотника, сообщил австрийский... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:48:00+03:00
2025-01-23T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австрийский представитель правоэкстремистского идентитарного движения, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате удара беспилотника, сообщил австрийский телеканал OE24. "Сообщается, что на Украине погиб гражданин Австрии. Это подтвердили OE24 во внешнеполитическом ведомстве", - пишет OE24. По данным телеканала Рихарду С. было около 30 лет, он был известен правоохранительным органам Австрии в связи с участием в различных акциях правых экстремистов в городе Грац. О его смерти сообщается лишь то, что это произошло вследствие удара беспилотника: обстоятельства и место удара не приводятся.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995068815.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Австрия
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ

OE24: австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ, погиб от удара БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австрийский представитель правоэкстремистского идентитарного движения, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате удара беспилотника, сообщил австрийский телеканал OE24.
"Сообщается, что на Украине погиб гражданин Австрии. Это подтвердили OE24 во внешнеполитическом ведомстве", - пишет OE24.
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По данным телеканала Рихарду С. было около 30 лет, он был известен правоохранительным органам Австрии в связи с участием в различных акциях правых экстремистов в городе Грац.
О его смерти сообщается лишь то, что это произошло вследствие удара беспилотника: обстоятельства и место удара не приводятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАвстрия
 
 
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