https://ria.ru/20250123/ekstremist-1995224390.html
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ
Австрийский представитель правоэкстремистского идентитарного движения, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате удара беспилотника, сообщил австрийский... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:48:00+03:00
2025-01-23T21:48:00+03:00
2025-01-23T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австрийский представитель правоэкстремистского идентитарного движения, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате удара беспилотника, сообщил австрийский телеканал OE24. "Сообщается, что на Украине погиб гражданин Австрии. Это подтвердили OE24 во внешнеполитическом ведомстве", - пишет OE24. По данным телеканала Рихарду С. было около 30 лет, он был известен правоохранительным органам Австрии в связи с участием в различных акциях правых экстремистов в городе Грац. О его смерти сообщается лишь то, что это произошло вследствие удара беспилотника: обстоятельства и место удара не приводятся.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995068815.html
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В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ
OE24: австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ, погиб от удара БПЛА