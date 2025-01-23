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Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился - РИА Новости, 23.01.2025
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03:51 23.01.2025 (обновлено: 03:54 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/eksport-1995062139.html
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился - РИА Новости, 23.01.2025
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился
Общий объем экспорта Японии в РФ по итогам календарного 2024 года снизился на 17,2%, а импорта из России - на 16,7%, свидетельствуют данные, обнародованные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:51:00+03:00
2025-01-23T03:54:00+03:00
экономика
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ по итогам календарного 2024 года снизился на 17,2%, а импорта из России - на 16,7%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны в четверг. В частности, экспорт из Японии в Россию в 2024 году составил 327,68 миллиарда иен (около 2,09 миллиарда долларов). Импорт Японии из России составил 860,36 миллиарда иен (около 5,5 миллиарда долларов). В декабре 2024 года экспорт Японии в Россию вырос на 10,3% - до 24,05 миллиарда иен (153,77 миллиона долларов). В то же время импорт из РФ просел на 32,8% и составил 78,82 миллиарда иен (503,94 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250119/eksport-1994435891.html
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился

Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился на 17,2 процента

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа . Архивное фото
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ по итогам календарного 2024 года снизился на 17,2%, а импорта из России - на 16,7%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны в четверг.
В частности, экспорт из Японии в Россию в 2024 году составил 327,68 миллиарда иен (около 2,09 миллиарда долларов). Импорт Японии из России составил 860,36 миллиарда иен (около 5,5 миллиарда долларов).
В декабре 2024 года экспорт Японии в Россию вырос на 10,3% - до 24,05 миллиарда иен (153,77 миллиона долларов). В то же время импорт из РФ просел на 32,8% и составил 78,82 миллиарда иен (503,94 миллиона долларов).
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19 января, 08:22
 
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