https://ria.ru/20250123/eksport-1995062139.html
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился - РИА Новости, 23.01.2025
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился
Общий объем экспорта Японии в РФ по итогам календарного 2024 года снизился на 17,2%, а импорта из России - на 16,7%, свидетельствуют данные, обнародованные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:51:00+03:00
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Общий объем экспорта Японии в РФ по итогам календарного 2024 года снизился на 17,2%, а импорта из России - на 16,7%, свидетельствуют данные, обнародованные министерством финансов страны в четверг. В частности, экспорт из Японии в Россию в 2024 году составил 327,68 миллиарда иен (около 2,09 миллиарда долларов). Импорт Японии из России составил 860,36 миллиарда иен (около 5,5 миллиарда долларов). В декабре 2024 года экспорт Японии в Россию вырос на 10,3% - до 24,05 миллиарда иен (153,77 миллиона долларов). В то же время импорт из РФ просел на 32,8% и составил 78,82 миллиарда иен (503,94 миллиона долларов).
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился
Экспорт из Японии в Россию в 2024 году снизился на 17,2 процента