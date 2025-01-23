https://ria.ru/20250123/efimov-1995026146.html

Ефимов: на южном участке МСД завершили строительство эстакады

Ефимов: на южном участке МСД завершили строительство эстакады - РИА Новости, 23.01.2025

Ефимов: на южном участке МСД завершили строительство эстакады

На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) построили эстакаду протяженностью 630 метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 23.01.2025

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) построили эстакаду протяженностью 630 метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Эстакаду возвели на участке от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, там уже открыли движение, уточнил он. Помимо эстакады автомобильное движение запущено новом участке дорожной сети протяженностью около трех километров и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе."Длина эстакадного съезда составила 630 метров. Объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Эстакаду удерживает 16 опор. В общей сложности для ее строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубометров железобетонных конструкций. По всей длине эстакады установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему. Съезд обеспечил движение автотранспорта на основной ход МСД в сторону Подмосковья", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, при строительстве эстакады для установки части пролетов использовали на временные опоры, остальные монтировали методом надвижки, чтобы не создавать помех движению на соседних автотрассах и железной дороге.Помимо эстакады автомобильное движение запущено новом участке дорожной сети протяженностью около трех километров и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии связки между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе, благодаря которому должна улучшиться транспортная ситуация для более чем 600 тысяч жителей соседних районов.

https://ria.ru/20250121/efimov-1994772542.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы