Ефимов: на южном участке МСД завершили строительство эстакады
Ефимов: на южном участке МСД завершено строительство эстакады
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) построили эстакаду протяженностью 630 метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Эстакаду возвели на участке от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, там уже открыли движение, уточнил он. Помимо эстакады автомобильное движение запущено новом участке дорожной сети протяженностью около трех километров и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе.
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"Длина эстакадного съезда составила 630 метров. Объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Эстакаду удерживает 16 опор. В общей сложности для ее строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубометров железобетонных конструкций. По всей длине эстакады установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему. Съезд обеспечил движение автотранспорта на основной ход МСД в сторону Подмосковья", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, при строительстве эстакады для установки части пролетов использовали на временные опоры, остальные монтировали методом надвижки, чтобы не создавать помех движению на соседних автотрассах и железной дороге.
Помимо эстакады автомобильное движение запущено новом участке дорожной сети протяженностью около трех километров и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии связки между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе, благодаря которому должна улучшиться транспортная ситуация для более чем 600 тысяч жителей соседних районов.