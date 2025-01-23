https://ria.ru/20250123/dugin-1995071730.html

Россия и США нанесли совместный удар по глобалистам, заявил Дугин

Россия и США нанесли совместный удар по глобалистам, заявил Дугин - РИА Новости, 23.01.2025

Россия и США нанесли совместный удар по глобалистам, заявил Дугин

Россия и Соединенные Штаты нанесли удар с двух сторон по глобалистам, возвращение президента США Дональда Трампа выбило из-под них табуретку, считает российский РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:22:00+03:00

2025-01-23T08:22:00+03:00

2025-01-23T08:29:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты нанесли удар с двух сторон по глобалистам, возвращение президента США Дональда Трампа выбило из-под них табуретку, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Но получилось так, вот тоже интересно, что с двух сторон по глобалистам нанесен удар. С нашей стороны мы начали строить многополярный мир. Мы стали вычищать либерализм как идеологию из своего общества и возвращаться и обращаться к традиционным ценностям откровенно. И это был один фронт. А вот теперь по тому же либерализму, тому же глобализму был нанесен удар уже изнутри, из самого Вашингтона", - заявил он РИА Новости. Как отметил Дугин, с приходом Трампа из-под глобалистов в лице, например, премьера Великобритании Кира Стармера или президента Франции Эммануэля Макрона буквально "выбили табуретку". "Им сейчас надо либо выступать против Америки, которая всегда была их флагманом, либо менять свою позицию, либо просто создавать какой-то фронт против Трампа", - подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде.

https://ria.ru/20250122/sholts-1995005572.html

https://ria.ru/20250123/dugin-1995067940.html

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в мире, америка, сша, великобритания, дональд трамп, александр дугин, кир стармер