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Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа - РИА Новости, 23.01.2025
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07:18 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/dugin-1995067940.html
Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа
Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа - РИА Новости, 23.01.2025
Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа
Отношения России и США могут улучшиться с возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он и президент РФ Владимир Путин отстаивают... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:18:00+03:00
2025-01-23T07:18:00+03:00
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александр дугин
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отношения России и США могут улучшиться с возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он и президент РФ Владимир Путин отстаивают традиционные ценности, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Отношения, мне кажется, имеют шанс улучшиться. Потому что наши страны, Россия и США, сейчас возглавляются … сторонниками традиционных ценностей, двумя консерваторами", - заявил он РИА Новости. Как полагает собеседник агентства, несмотря на то, что Россия и Соединенные Штаты сильно расходятся в культурном плане, интересах и геополитической позиции, их объединяет "тип сильного харизматического лидера". "И сейчас вот именно такой харизматический лидер правит Америкой, а у нас такой харизматический русский лидер, верховный правитель, правит Россией вот 25 лет с огромным успехом", - добавил он. Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994921410.html
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сша, россия, америка, дональд трамп, александр дугин, владимир путин
США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Александр Дугин, Владимир Путин
Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа

Дугин: борьба за традиционные ценности может сблизить Путина и Трампа

© РИА Новости / Виталий БелоусовАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отношения России и США могут улучшиться с возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он и президент РФ Владимир Путин отстаивают традиционные ценности, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Отношения, мне кажется, имеют шанс улучшиться. Потому что наши страны, Россия и США, сейчас возглавляются … сторонниками традиционных ценностей, двумя консерваторами", - заявил он РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Новое покушение на Трампа приведет к гражданской войне, заявил Дугин
Вчера, 09:06
Как полагает собеседник агентства, несмотря на то, что Россия и Соединенные Штаты сильно расходятся в культурном плане, интересах и геополитической позиции, их объединяет "тип сильного харизматического лидера".
"И сейчас вот именно такой харизматический лидер правит Америкой, а у нас такой харизматический русский лидер, верховный правитель, правит Россией вот 25 лет с огромным успехом", - добавил он.
Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине
Вчера, 08:22
 
СШАРоссияАмерикаДональд ТрампАлександр ДугинВладимир Путин
 
 
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