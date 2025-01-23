https://ria.ru/20250123/dugin-1995067940.html

Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа

Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа - РИА Новости, 23.01.2025

Дугин рассказал, что может сблизить Путина и Трампа

Отношения России и США могут улучшиться с возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он и президент РФ Владимир Путин отстаивают... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:18:00+03:00

2025-01-23T07:18:00+03:00

2025-01-23T07:18:00+03:00

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александр дугин

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отношения России и США могут улучшиться с возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом, поскольку он и президент РФ Владимир Путин отстаивают традиционные ценности, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Отношения, мне кажется, имеют шанс улучшиться. Потому что наши страны, Россия и США, сейчас возглавляются … сторонниками традиционных ценностей, двумя консерваторами", - заявил он РИА Новости. Как полагает собеседник агентства, несмотря на то, что Россия и Соединенные Штаты сильно расходятся в культурном плане, интересах и геополитической позиции, их объединяет "тип сильного харизматического лидера". "И сейчас вот именно такой харизматический лидер правит Америкой, а у нас такой харизматический русский лидер, верховный правитель, правит Россией вот 25 лет с огромным успехом", - добавил он. Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994921410.html

https://ria.ru/20250122/dugin-1994917384.html

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сша, россия, америка, дональд трамп, александр дугин, владимир путин