https://ria.ru/20250123/dtp-1995230593.html

Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области

Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области - РИА Новости, 23.01.2025

Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела из-за ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в котором погиб один... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T23:43:00+03:00

2025-01-23T23:43:00+03:00

2025-01-23T23:43:00+03:00

россия

волгоградская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

дтп

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела из-за ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в котором погиб один ребенок и еще 10 пострадали, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщил, что еще десять детей госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "По делу создана следственно-оперативная группа. Следственным путем будут тщательно проверены условия перевозки школьников, а также дана правовая оценка соблюдению норм безопасности. Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову Василию Ивановичу представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250123/dtp-1995200179.html

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россия, волгоградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дтп