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Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области - РИА Новости, 23.01.2025
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23:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/dtp-1995230593.html
Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области
Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области - РИА Новости, 23.01.2025
Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела из-за ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в котором погиб один... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T23:43:00+03:00
2025-01-23T23:43:00+03:00
россия
волгоградская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дтп
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела из-за ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в котором погиб один ребенок и еще 10 пострадали, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщил, что еще десять детей госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "По делу создана следственно-оперативная группа. Следственным путем будут тщательно проверены условия перевозки школьников, а также дана правовая оценка соблюдению норм безопасности. Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову Василию Ивановичу представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, волгоградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дтп
Россия, Волгоградская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, ДТП
Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области

Бастрыкин запросил доклад после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела из-за ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, в котором погиб один ребенок и еще 10 пострадали, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщил, что еще десять детей госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"По делу создана следственно-оперативная группа. Следственным путем будут тщательно проверены условия перевозки школьников, а также дана правовая оценка соблюдению норм безопасности. Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову Василию Ивановичу представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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РоссияВолгоградская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДТП
 
 
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