https://ria.ru/20250123/dtp-1995228745.html

В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль

В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль - РИА Новости, 23.01.2025

В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль

Машина опрокинулась в районе Лефортовского тоннеля в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T23:00:00+03:00

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россия

москва

происшествия

дтп

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Машина опрокинулась в районе Лефортовского тоннеля в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На ТТК (в районе Лефортовского тоннеля) опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по 2 полосам из 3 и затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/mvd-1995226432.html

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