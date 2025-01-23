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В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль
В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль - РИА Новости, 23.01.2025
В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль
Машина опрокинулась в районе Лефортовского тоннеля в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T23:00:00+03:00
2025-01-23T23:00:00+03:00
2025-01-23T23:00:00+03:00
россия
москва
происшествия
дтп
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Машина опрокинулась в районе Лефортовского тоннеля в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На ТТК (в районе Лефортовского тоннеля) опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по 2 полосам из 3 и затруднено на 2 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/mvd-1995226432.html
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россия, москва, происшествия, дтп, департамент транспорта г. москвы
Россия, Москва, Происшествия, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
В районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль
В районе Лефортовского тоннеля в Москве опрокинулась машина, движение затруднено