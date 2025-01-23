https://ria.ru/20250123/dtp-1995200179.html

В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области

В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 23.01.2025

В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области

ДТП под Волгоградом, где погиб ребенок, по предварительным данным, спровоцировал водитель школьного автобуса, не уступив дорогу легковому автомобилю, сообщает в РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:31:00+03:00

2025-01-23T18:31:00+03:00

2025-01-23T18:31:00+03:00

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. ДТП под Волгоградом, где погиб ребенок, по предварительным данным, спровоцировал водитель школьного автобуса, не уступив дорогу легковому автомобилю, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области. В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще восемь пострадавших, в том числе семеро детей, госпитализированы, сообщил Минздрав РФ. Всего в автобусе находились около 20 детей. СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". "По предварительным данным, в 14.01 57-летний водитель, управляя школьным автобусом "ПАЗ", на 88-м километре автодороги "Волгоград-Котельниково-Сальск", выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai ix35 под управлением 35-летнего водителя. От столкновения автобус совершил опрокидывание", - говорится в сообщении полиции. В управлении отметили, что полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД. 2025-01-23T18:31 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)