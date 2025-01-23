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В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 23.01.2025
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18:31 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/dtp-1995200179.html
В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области
В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 23.01.2025
В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области
ДТП под Волгоградом, где погиб ребенок, по предварительным данным, спровоцировал водитель школьного автобуса, не уступив дорогу легковому автомобилю, сообщает в РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:31:00+03:00
2025-01-23T18:31:00+03:00
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. ДТП под Волгоградом, где погиб ребенок, по предварительным данным, спровоцировал водитель школьного автобуса, не уступив дорогу легковому автомобилю, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области. В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще восемь пострадавших, в том числе семеро детей, госпитализированы, сообщил Минздрав РФ. Всего в автобусе находились около 20 детей. СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". "По предварительным данным, в 14.01 57-летний водитель, управляя школьным автобусом "ПАЗ", на 88-м километре автодороги "Волгоград-Котельниково-Сальск", выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai ix35 под управлением 35-летнего водителя. От столкновения автобус совершил опрокидывание", - говорится в сообщении полиции. В управлении отметили, что полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
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россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД назвали возможную причину смертельного ДТП в Волгоградской области

Водитель школьного автобуса мог устроить ДТП под Волгоградом, не уступив дорогу

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. ДТП под Волгоградом, где погиб ребенок, по предварительным данным, спровоцировал водитель школьного автобуса, не уступив дорогу легковому автомобилю, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.
В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще восемь пострадавших, в том числе семеро детей, госпитализированы, сообщил Минздрав РФ. Всего в автобусе находились около 20 детей. СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"По предварительным данным, в 14.01 57-летний водитель, управляя школьным автобусом "ПАЗ", на 88-м километре автодороги "Волгоград-Котельниково-Сальск", выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai ix35 под управлением 35-летнего водителя. От столкновения автобус совершил опрокидывание", - говорится в сообщении полиции.
В управлении отметили, что полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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РоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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