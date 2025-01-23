Рейтинг@Mail.ru
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 23.01.2025 (обновлено: 16:38 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/dtp-1995169240.html
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:21:00+03:00
2025-01-23T16:38:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
республика калмыкия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995170912_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_1a89520691390b8ba6d927ac47d8a0cd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике.Авария произошла около 14.00 мск на 239-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" в Яшкульском районе.По предварительной информации, водитель Lada совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении "Школьным" автобусом марки "Газ"."В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и 4 пассажира автомашины Lada, среди которых 3 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Автобус получил механические повреждения, пострадавших среди школьников нет.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
https://ria.ru/20240819/dorogi-1966954708.html
россия
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995170912_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ed554baba10c7eec604c99706a4cfcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика калмыкия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Республика Калмыкия
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек

МВД: в Калмыкии школьный автобус столкнулся с легковушкой, пятеро пострадали

© Фото : МВД Калмыкия/TelegramШкольный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : МВД Калмыкия/Telegram
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике.
Авария произошла около 14.00 мск на 239-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" в Яшкульском районе.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
25 ноября 2024, 12:37
По предварительной информации, водитель Lada совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении "Школьным" автобусом марки "Газ".
"В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и 4 пассажира автомашины Lada, среди которых 3 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Автобус получил механические повреждения, пострадавших среди школьников нет.
Знак направления поворота на дороге - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Названы регионы — лидеры по наименьшему числу ДТП на дорогах
19 августа 2024, 00:07
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияРеспублика Калмыкия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала