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В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:21:00+03:00
2025-01-23T16:21:00+03:00
2025-01-23T16:38:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике.Авария произошла около 14.00 мск на 239-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" в Яшкульском районе.По предварительной информации, водитель Lada совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении "Школьным" автобусом марки "Газ"."В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и 4 пассажира автомашины Lada, среди которых 3 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Автобус получил механические повреждения, пострадавших среди школьников нет.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика калмыкия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Республика Калмыкия
В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек
МВД: в Калмыкии школьный автобус столкнулся с легковушкой, пятеро пострадали