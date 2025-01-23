https://ria.ru/20250123/dtp-1995169240.html

В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек

В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025

В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:21:00+03:00

2025-01-23T16:21:00+03:00

2025-01-23T16:38:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике.Авария произошла около 14.00 мск на 239-м километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" в Яшкульском районе.По предварительной информации, водитель Lada совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении "Школьным" автобусом марки "Газ"."В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и 4 пассажира автомашины Lada, среди которых 3 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Автобус получил механические повреждения, пострадавших среди школьников нет.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

https://ria.ru/20240819/dorogi-1966954708.html

россия

республика калмыкия

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика калмыкия